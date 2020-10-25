حمد غابش يغادر سلة الشارقة بعد 21 عاماً

المصدر: الشارقة- ياسر قاسم

أعلن لاعب الفريق الأول لكرة السلة بنادي الشارقة، حمد غابش، انتقاله لنادي البطائح، في أول محطة انتقال له، منذ ارتباطه بنادي الشارقة في عمر 11 سنة، وبدا غابش متأثراً بعد مشوار امتد 21 سنة متصلة، قضاها في النادي، متدرجاً من الأشبال للناشئين والشباب ثم الفريق الأول.

وقال غابش في تصريح لـ «البيان الرياضي»، إن انتقاله من نادي الشارقة، من أصعب القرارات التي اتخذها في حياته، لكونه قضى فيه أكثر من نصف عمره، ولكنها سنة الحياة، التي جعلته يودع بيته الثاني، ويستعد لمحطته الجديدة في نادي البطائح.

وحرص حمد على تقديم الشكر لوالده، الحكم الدولي المعروف، يعقوب غابش، الذي حبب له كرة السلة، وكان وراء ممارسته للعبة، وظل يدعمه ويحفزه طوال مشواره في النادي، كما شكر كل من ساهم معه في مسيرته في ملاعب السلة.

وبدا حمد غابش سعيداً، أن يأتي ختام مشواره في نادي الشارقة، بالتزامن مع حصول الفريق الأول على درع الدوري العام، واسترداد اللقب بعد سنوات طويلة، وقال إن الفوز بالدوري، إنجاز يشكر عليه كل من شارك فيه طوال الموسم الماضي، متمنياً التوفيق لزملائه في نادي البطائح، لتقديم أفضل ما عندهم، ومواصلة المستوى الذي ظهروا به، وأهلهم لإحراز المركز الثالث في بطولة الدوري.

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