الشارقة يعبر دبا الحصن لصدارة مجموعته بكأس رجال اليد

المصدر: دبي: فائز بجبوج

لم يجد فريق الشارقة صعوبة في تجاوزه فريق دبا الحصن في انطلاق مشوار الفريقين ببطولة كأس الإمارات لكرة اليد بفوزه المستحق 36- 21، أول من أمس ليعتلي صدارة المجموعة الثانية بالبطولة، وجاءت النتيجة متوقعة في ظل الفارق بين الفريقين، ورغم الخسارة قدم فريق دبا الحصن عرضاً جيداً خلال الشوط الأول في أول ظهور للضيف الجديد بساحات اللعبة.

كما حقق النصر فوزاً عريضاً على ضيفه فريق الظفرة 29- 16.

وبختام الجولة الأولى للمجموعات الثلاث تصدر العين المجموعة الأولى والشارقة المجموعة الثانية وشباب الأهلي المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط لكل فريق.

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