منافسات «دوري أبوظبي للتنس» نوفمبر المقبل

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن انطلاق «دوري أبوظبي للتنس» مطلع شهر نوفمبر المقبل، والذي يستمر حتى شهر مارس 2021، بإشراف إدارة مدينة زايد الرياضية، ورعاية ويلسون، حيث تم فتح باب التسجيل للاعبين الراغبين بالمشاركة.

وتقام منافسات أكثر من 450 مباراة في الدوري على ملاعب التنس في أبوظبي في كل من مدينة زايد الرياضية ونادي أبوظبي للسيدات وقصر الإمارات.

وقال سهيل عبدالله العريفي مدير تنفيذي قطاع الفعاليات بالإنابة في مجلس أبوظبي الرياضي: «فخورون بالإعلان عن انطلاق دوري أبوظبي للتنس ضمن أجندة الفعاليات الرياضة لمجلس أبوظبي الرياضي والهادفة لرفع مستوى الوعي الرياضي وتحسين اللياقة البدنية وزيادة رقعة ممارسي رياضة التنس في المجتمع، ضمن أعلى معايير الإجراءات الاحترازية ومتطلبات الوقاية من فيروس «كوفيد 19» المستجد».

وأضاف قائلاً: «بدأ دوري أبوظبي للتنس بالتوسع ليستقطب عدداً أكبر من المشاركين في النسخة الثانية في فئتي الرجال والسيدات، فردي وزوجي، وستشهد المنافسات تنظيم أكثر من 450 مباراة، وسط العديد من تحديات الفترة الحالية، نتمنى للجميع التوفيق والنجاح للخروج بنسخة استثنائية تعكس اهتمام مجلس أبوظبي الرياضي برياضة التنس».

ويعد دوري أبوظبي للتنس من بين عدد من المبادرات الرياضية التي ينفذها مجلس أبوظبي الرياضي، والتي تهدف إلى تحسين نمط الحياة من خلال الرياضة في الإمارة، برعاية ويلسون وإدارة مدينة زايد الرياضية، وتبلغ قيمة المشاركة في دوري أبوظبي للتنس 55 درهماً إماراتياً فقط، ويشترط للانضمام في المسابقة أن يكون المشاركون من ذوي الخبرة.

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