مخالفة 3 منشآت رياضية وإغلاق واحدة في دبي

المصدر: دبي-البيان الرياضي

أصدر مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع "اقتصادية دبي" 3 مخالفات مالية على عدد من المراكز اللياقة البدنية والأندية والأكاديميات والفعاليات الرياضية، كما تم إغلاق منشأة رياضية واحدة بالتعاون مع بلدية دبي، وذلك في إطار الزيارات التفقدية للمنشآت الرياضية للتأكد من الالتزام التام من الإدارات والممارسين بتطبيق البروتوكول الرسمي وتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية المعتمدة للوقاية من فيروس كوفيد 19.

كما وجهت فرق مأموري الضبط التابعين لمجلس دبي الرياضي بالتعاون مع "اقتصادية دبي" خلال زياراتها التفتيشية 3 تنبيهات تحذيرية إلى بعض المنشآت والأفراد بسبب التجمعات، وتوزعت المنشآت الرياضية المخالفة على عدة مناطق في مختلف أرجاء دبي وهي: هور العنز، المحيصنة، القوز، ومردف، كما تنوعت أسباب المخالفات على المنشآت المخالفة التي فرضت عليها غرامات مالية ما بين عدم الالتزام بلبس الكمامات وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي، فيما كان سبب إغلاق المنشأة الرياضية نتيجة تكرار المخالفة فيها.

وبذلك شهد الأسبوع الماضي تراجعًا كبيرًا في عدد المؤسسات المخالفة حيث كان الأسبوع قبل الماضي قد شهد مخالفة 9 منشآت رياضية، حيث أثمرت الجهود التي يبذلها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع اقتصادية دبي، عن زيادة الوعي لدى الأفراد والمنشآت الرياضية، مما ساهم في تراجع عدد المنشآت المخالفة بشكل ملحوظ.

ويواصل فريق عمل مأموري الضبط بمجلس دبي الرياضي تنفيذ عمليات التفتيش والمراقبة بالتنسيق مع "اقتصادية دبي" لضمان التطبيق الدقيق والمستمر للإجراءات الاحترازية وعدم التهاون في تنفيذ جميع التعليمات التي يتضمنها البروتوكول الخاص بكل منشأة ورياضة.

كما حث المجلس المنشآت الرياضية التي تضم مراكز التدريب البدني واللياقة البدنية والأكاديميات ومنظمي الفعاليات على مواصلة الالتزام التام بالتعليمات وتطبيق إجراءات الوقاية طوال ساعات عمل المنشآت على مدار الأسبوع.

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