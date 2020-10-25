ماذا قال رونالدو للبطل حبيب نور محمدوف بعد اعتزاله؟

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

هنأ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي البطل الروسي حبيب نور محمدوف بعد احتفاظه بلقب بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة، عقب الفوز على الأمريكي جاستن غايثيجي في منافسات العودة إلى جزيرة النزال "يو إف سي 254" التي أقيمت في أبوظبي.

ونشر رونالدو، من خلال خاصية "الاستوري" على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، صورة للبطل الأسطوري حبيب وهو على أرض الحلبة عقب فوزه بالنزال الأخير له وإعلانه الاعتزال، وعلق رونالدو:" تهانينا يا أخي، والدك فخور بك".

يُذكر أن صداقة قوية تجمع بين كريستيانو رونالدو وحبيب نور محمدوف، إذ اعتاد النجم البرتغالي متابعة المقاتل الداغستاني المسلم ودعمه خلال النزالات التي خاضها طوال مسيرته التي توَّجها بـ29 انتصاراً من دون هزيمة.

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