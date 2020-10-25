تعرف إلى مسيرة البطل الأسطوري حبيب نور محمدوف

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

بعد مسيرة أسطورية حافلة بالعطاء والانتصارات، أعلن البطل الروسي حبيب نور محمدوف اعتزاله منافسات الفنون القتالية المختلطة "يو إف سي" عقب فوزه على الأمريكي جاستن غايتجي بالإخضاع، اليوم الأحد، ضمن فعاليات العودة إلى جزيرة النزال التي استضافتها العاصمة الإماراتية أبوظبي.

واحتفظ حبيب نور محمدوف المعروف بـ"النسر" بلقب بطولة العالم للوزن الخفيف "يو إف سي 254" بعد أن فاز على غايتجي بالإخضاع بعد 1.34 دقيقة في الجولة الثانية من "نزال العصر" الذي أقيم في "فلاش فورم" بجزيرة ياس بأبوظبي.

وعقب فوزه بكى حبيب متأثراً بشدة، معلناً في مفاجأة صادمة إعلانه اعتزال المنافسات وأن النزال الذي خاضه ضد غايتجي هو الأخير له في رياضة الفنون القتالية المختلطة، لينهي مسيرة أسطورة لم يتعرض خلالها للهزيمة على الإطلاق بعد أن فاز بـ 29 انتصاراً.

وشهدت مسيرة حبيب البالغ 32 عاماً التتويج ببطولات UFC في النسخ 165 و219 و223 و229 و242 في فئة الوزن الخفيف ضمن الحدث الرئيسي وببطولات نسخ 148 و160 ضمن الحدث التمهيدي.

واستطاع الروسي كذلك الفوز ببطولة كأس الاتحاد الوطني في نسختيه الـ14 والـ15 في 2011.

وعلى صعيد الأرقام القياسية، فإن حبيب استطاع تحقيق رقم قياسي خلال مواجهة أبيل تروجيلو في 25 مايو 2013 في UFC 160 ضمن العرض التمهيدي، حيث أنه أول مقاتل، يحمل منافسا خلال نزال واحد وإسقاطه على الحلبة بـ21 مرة من أصل 28 محاولة.

حبيب نور محمدوف أول روسي وأول مسلم يفوز بلقب بطل العالم في الفنون القتالية المختلطة في الوزن الخفيف. وأصبح أيقونة والأشهر في هذه الرياضة، إذ اكتسب شهرته بسبب العديد من المواقف التي حظيت على إعجاب الملايين حول العالم، خصوصاً خلال النزال الشهير الذي جمعه بالأيرلندي ماكغريغورقبل عامين وعوقب من قبل والده عبد المنعم إثر الاشتباكات التي حدثت بين الثنائي وأدت إلى توقيع عقوبة دولية عليهما، حيث رد حبيب على منافسه وقلل منه ومن تمسكه بدينه، ليتحول بعدها حبيب إلى أيقونة في العالم الإسلامي.

ومن أكثر اللقطات التي اشتهر بها البطل الأسطوري حينما كان صغيراً وظهر وهو يصارع دبا صغيراً جلبه له والده، وهي من أكثر اللقطات التي شهدت انتشاراً عالمياً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وجعلت حبيب واحداً من أكثر المقاتلين قوة في التاريخ.

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