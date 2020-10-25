قوارب تجديف واقف تتنافس في حتا للمرة الأولى

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يوم الجمعة المقبل فعالية «نحن نجدف من أجل حتا» لقوارب التجديف- واقف، التي ينظمها النادي للمرة الأولى في بحيرة سد حتا، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وبالتنسيق مع شركة حتا للمغامرات، وحتا كاياك، ولجنة الإمارات للتجديف والتزحلق على الماء.

ويأتي تنظيم هذه الفعالية ضمن فعاليات نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الموسم الرياضي البحري 2020-2021، وفي إطار تعاونه المستمر مع مجلس دبي الرياضي، الذي أعد قائمة من الفعاليات الرياضية والمجتمعية المتنوعة للرجال والنساء في منطقة حتا، بالتعاون مع شركة حتا للمغامرات، التي بدأت يوم 23 أكتوبر الجاري، وتستمر حتى يوم 8 يناير المقبل، بمشاركة كبيرة وتفاعل من مختلف قطاعات المجتمع، حيث تتجه الأنظار يوم الجمعة المقبل إلى بحيرة سد حتا الخلابة، التي تحتضن فعالية مختلفة، يتنافس عليها المشاركون والمشاركات في قوارب التجديف- واقف.

وأعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن فتح باب التسجيل، للمشاركة في الفعاليات المرتقبة في بحيرة سد حتا منذ يوم الخميس الماضي، وذلك عبر الموقع الرسمي، حيث تم اعتماد البرنامج الزمني للحدث، والذي ينطلق عقب فترة الظهيرة في تمام الساعة الثانية ظهراً، باستكمال التسجيل لجميع المشاركين، ثم حضور الاجتماع الفني مع اللجنة المنظمة، ومن ثم انطلاق مراحل المنافسات.

ومن المنتظر أن تشهد بحيرة سد حتا الخلابة تنافساً بين المشاركين والمشاركات على ثلاث فئات مختلفة، الأولى للرجال، والثانية للسيدات، والثالثة للناشئين من الجنسين من عمر 12 - 16 سنة، حيث ستكون المشاركة مفتوحة لتعزيز الشراكة المجتمعية، وتوفير فرص جديدة لإبراز المواهب، وأيضاً إبراز مكان الموقع وجماله، ويشترط على المشاركين توفير ألواح التجديف الخاصة بهم من أجل خوض المغامرة المتميزة والمشاركة في هذا العرس الكبير.

ترحيب

ورحب محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية بجميع المشاركين في الحدث الكبير، والذي يقام للمرة الأولى في موقع متميز بإمارة دبي بين أحضان الطبيعة الخلابة، من خلال منطقة بحيرة سد حتا، التي اشتهرت برياضة الكاياك والتجديف- واقف، وغيرها من الرياضات البحرية والمائية المتميزة، حيث يسجل النادي حضوره الأول في هذا المكان الجميل، من خلال تنظيم فعالية رسمية، ضمن روزنامة الأنشطة والأحداث في الموسم الرياضي البحري 2021-2020.

ووجه المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الشكر الجزيل إلى مجلس دبي الرياضي، وشركة حتا للمغامرات، وحتا كاياك للتعاون، من أجل إنجاز الحدث الكبير، ضمن باقة وقائمة الفعاليات الرياضية المجتمعية، التي ينفذها المجلس لسكان المنطقة والقاطنين بها، وأيضاً لمحبي هوايات المغامرة في الحزمة، التي انطلقت هذا الشهر، وتستمر حتى يوم الثامن من شهر يناير المقبل.

وأوضح محمد عبدالله حارب أن رياضة قوارب التجديف- واقف، بدأت تأخذ مكانها على الخريطة الرياضية البحرية، ضمن روزنامة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية للشعبية الكبيرة، التي تحظى بها، حيث نظم النادي حدثين ضمن مبادراته «نحن نجدف من أجل دبي»، الأولى في شاطئ كايت بيتش، ضمن فعاليات أسبوع دبي البحري الصيفي في شهر يونيو الماضي، والثانية فعالية التجديف في أرقى كيلو متر مربع بالعالم في بحيرة برج خليفة، وأمام أكبر نافورة راقصة.

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