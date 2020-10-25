انطلاق النسخة 3 من طواف الإمارات للدراجات في فبراير 2021

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

أعلنت اللجنة المنظمة لطواف الإمارات إقامة النسخة الثالثة للسباق، خلال الفترة من 21- 27 فبراير 2021، وتم اعتماد الموعد ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية في أجندة 2021، ويعد طواف الإمارات السباق العالمي الوحيد المصنف في سلسة «ورلد تور» بالشرق الأوسط، ويمثل نموذجاً مميزاً للنجاحات الوطنية المستمرة بأصداء عالمية، ما يؤكد مكانة الدولة وريادتها العالمية ودورها في استقطاب وجذب أهم الفعاليات والمناسبات الدولية، إيماناً بما تملكه من إمكانات كبيرة على صعيد البنية التحتية والكوادر التنظيمية، والتقدم الرياضي والسياحي والاقتصادي والإعلامي.

وأكدت اللجنة أنه سيتم العمل على مواصلة اتباع التدابير الإجراءات الاحترازية المعتمدة.

مكانة

ويبرهن طواف الإمارات، الحدث العالمي، على مكانة الدولة وقدراتها الكبيرة، في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة للرياضة ودورها في تحقيق التقارب والتلاقي بين الشعوب في الإمارات موطن السلام والتسامح.

الجدير بالذكر أن النسخة الأخيرة من الطواف، فاز بها البريطاني آدم يتس بفارق التوقيت العام، بعد منافسة شديدة مع تاديج بوجاكار (فريق الإمارات) بطل طواف فرنسا الأخير.

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