«كنج مونلو» يطارد كأس الوثبة في أجين

المصدر: باريس- البيان الرياضي

يتصدر «كنج مونلو» لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، ترشيحات سباق كأس الوثبة ستاليونز، الذي يقام اليوم بمضمار أجين الفرنسي، ضمن فعاليات النسخة 12 لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة. وتقام سباقات كأس «الوثبة ستاليونز»، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

وكان «كنج مونلو» ابن «جلنار الخالدية»، قد سجل فوزاً لافتاً بسباق الوثبة، الذي أقيم بمضمار بوردو، حيث جاء تفوقه بفارق 3 أطوال، ويسعى اليوم لمواصلة انتصاراته.

ويعد الجواد «باودلير» بقيادة سي فوشي، مرشحاً فوق العادة للفوز بنسخة كأس الوثبة بمضمار سان سيرو في ميلان بإيطاليا، حيث حقق المركز الثاني في النسخة الماضية، التي أقيمت في فلورنسا.

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