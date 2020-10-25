انتخابات اتحاد الدراجات اليوم

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

تجرى في الرابعة عصر اليوم بمقر نادي الشارقة للشطرنج انتخابات مجلس إدارة اتحاد الدراجات، الذي سيتولى المهمة في الدورة الجديدة 2020 /‏ 2024، ويتنافس على مقعد الرئاسة نورة الجسمي مرشحة نادي النصر، ومنصور بوعصيبة مرشح شباب الأهلي، وسيتم انتخاب 5 أعضاء للعضوية من 6 مرشحين هم، خليفة بن عمير «التعاون»، نايف عبدالعزيز «مسافي»، وحارب آل علي «الجزيرة الحمراء»، ياسر الدوخي «الشارقة»، وعبدالله الكعبي «مصفوت»، ومحمد سند القبيسي «نادي أبوظبي»، ويتنافس على مقعد العنصر النسائي خلود الظاهري «الفجيرة»، واليازية السويدي «الحمرية».

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