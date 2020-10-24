«الفرسان» يكافئ «خط الدفاع الأول»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أطلق منتجع الفرسان الرياضي الدولي باقة جديدة خاصة لـ«خط الدفاع الأول»، تمكنهم من الاستمتاع بإمكانيات المنتجع، وتمنح الباقة العاملين بالمجال الطبي، خصماً بقيمة 50% على عضويات المنتجع و20% خصماً على المأكولات والمشروبات في مطاعم المنتجع.

ويأتي إصدار تلك الباقة، إيماناً من جانب مسؤولي المنتجع، بأهمية الدور الذي لعبه «خط الدفاع الأول» في التصدي لفيروس كورونا، ومحاربته.

وقال سلطان الكعبي الرئيس التنفيذي لمجموعة الفرسان القابضة: إن التفكير في تخصيص تلك لـ«خط الدفاع الأول»، يأتي عرفاناً وتقديراً للدور الذي لعبه لمكافحة جائحة كورونا، وقال الكعبي: سيراً على درب قيادتنا الرشيدة، فإننا نقدر كثيراً «خط الدفاع الأول».

وتابع: لقد أظهرت جميع الفرق العاملة في «خط الدفاع الأول» مدى جاهزية قطاع الرعاية الصحية في الإمارات، بعدما نجحوا بامتياز في توفير أعلى مستويات الرعاية للمرضى وأفراد المجتمع المصابين، مساهمين في إنقاذ حياة آلاف الأشخاص من مختلف الجنسيات، الأمر الذي عزز بدوره التكاتف والتلاحم المجتمعي.

واختتم الكعبي: آن الأوان لتكريم هؤلاء الأشخاص المميزين عبر إظهار تقديرنا لجهودهم الكبيرة.

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