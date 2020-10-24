محمدوف وجايتجي خلطة سرية في نزال العصر

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تشكل عودة الروسي نور محمدوف إلى ساحة النزال في حلبة فلاش فوروم في أبوظبي عبر بطولة «يو إف سي 254» زخماً كبيراً طال انتظاره، خاصة أنه البطل الذي لم يُهزم على مدى 28 نزالاً، وستكون مواجهته مع الأمريكي جاستن جايتجي، أشبه بمعركة قوة ذهنية لاستعراض المهارات الرياضية والخطط الفنية، ويصفها خافيير منديز مدرب محمدوف، وويتمان مدرب جايتجي، بأنها خلطة سرية لا يعلم سرّها أحد، وتعد نزال العصر.

وأكد النجم محمدوف أن إقامة «يو إف سي» في جزيرة النزال إنجاز كبير لأبوظبي ومنظمي الحدث الذين تغلبوا على كل التحديات لإقامة البطولة الضخمة، وقال: «أبوظبي لها مكانة خاصة في قلبي، وأحبها وأهلها، وتأتي منافسات جزيرة النزال في توقيتٍ مثالي لتمكين الرياضيين من دعم أسرهم رغم الظروف الاستثنائية الحالية بسبب كورونا».

وقال منديز، مدرب محمدوف: «درسنا المنافس جيداً، ونستمدّ العون دائماً من خطة والد محمدوف التي رسمت له أفضل سبل الفوز، وأعتبر «الأسطورة» سيد الحلبة؛ نظراً لخبرته وامتلاكه أدوات التفوق».

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