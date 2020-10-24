«البويضا» تنتزع الناموس في«تمهيدي الوثبة»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

انتزعت «البويضا» لبطي المنصوري أمس ناموس الشوط الأول، للأبكار المحليات، ضمن منافسات الثنايا بالأسبوع الثامن للسباقات التمهيدية لموسم الهجن بميدان الوثبة، وقطعت مسافة الشوط في 9:18:3 دقائق، فيما طارت «العنود» لسلطان نايف، بناموس الأبكار المهجنات بالشوط الثاني، في 9:21:0 دقائق.

وانتزع «الخرب» لسهيل العامري، ناموس الشوط الثالث، للجعدان المحليات، في 9:23:0 دقائق، بينما حلق «متعب» لرياض سليمان بالشوط الرابع للجعدان المهجنات في 9:23:0 دقائق.

وتوجت «فزعة» و«شبابة» لعبدالعزيز الكتبي، بلقبي الشوطين الخامس والسادس، وفاز «شاهين» لسعيد المهيري، بالشوط السابع، و«الأسد» لسعيد العمري بالثامن، وتصدرت «العين» لأحمد المنصوري الشوط التاسع، وفاز«الماسات» لعلي الظاهري بالشوط العاش، وفاز بالأشواط من 11 إلى 16، «زعفرانة» لأحمد العامري، و«ناصية» لمحمد الخييلي و«عرب» لخميس المنصوري و«أبو الأبيض» لعبدالعزيز الأحبابي، و«حورية» لناصر العامري، و«وعد» لسلطان الدرمكي.

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