ميرفي: الجوجيتسو مدخلي للرياضات القتالية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أكدت لورين ميرفي نجمة «يو إف سي» والمشاركة في بطولة «يو إف سي 254» في ختامي العودة إلى جزيرة النزال في أبوظبي أن رحلتها مع الألعاب القتالية بدأت برياضة الجوجيتسو، وقالت: غيرت الرياضة حياتي للأفضل، وعززت ثقتي بنفسي أمام ابني، الذي يفخر بمشاركتي في بطولات «يو إف سي»، وقطعت شوطاً طويلاً وصعباً عبر 11 عاماً وخاصة أن الجوجيتسو لم تكن تتضمن فئة للسيدات، ولكنني طوّرت أسلوبي ودخلت عالم الرياضات القتالية. وأشارت ميرفي إلى أنها تجد الدعم من زوجها، وهو أحد أعضاء فريق تدريبها ويحضر نزالاتها لتشجيعها وتقديم النصائح الفنية لها، وقالت: الرياضة لم تؤثر في حياتي العائلية، بل عززت شعوري بالمسؤولية، وخاصةً تجاه ابني الذي أود أن أقدم قدوة إيجابية له.

وأبدت ميرفي إعجابها بجهود أبوظبي في دعم رياضة الجوجيتسو والرياضات القتالية، من خلال طرح تعليم الجوجيتسو ضمن منهج المدارس، وقالت: الجوجيتسو تلائم الجميع، وخاصةً للفتيات، وعليهن التصميم على تحقيق النجاح.

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