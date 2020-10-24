«الممزر» تحتضن أولى محطات المهرجانات البحرية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تشهد بحيرة الممزر في دبي بداية من الساعة الثانية من ظهر اليوم، انطلاق سلسلة مهرجانات دبي البحرية في الأسبوع الأول، والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة فعاليات الموسم الرياضي البحري 2020 ـــ 2021.

ويجمع المهرجان اليوم رياضتين الأولى تعلم مهارات قيادة الدراجات المائية للناشئين والصغار بإشراف كامل من الطاقم الفني في إدارة «الفيكتوري تيم» بقيادة المتسابق العالمي والمدرب كريس ويلكسون، والثانية مهارات تعلم رياضة ألواح موتو سيرف الحديثة، والتي يشرف عليها الخبير الفني التشيكي مارتن بولشيك من مؤسسة «جيت سيرف» لخدمات الرياضات المائية.

واطمأنت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على التحضيرات خلال الاجتماع الذي ترأسه محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وتم خلاله التأكيد على كافة الخطوات وشرح الإجراءات والخطوات مع إدارة «الفيكتوري تيم» ومؤسسة «جيت سيرف» لخدمات الرياضات البحرية.

إجراءات

ودعت اللجنة المنظمة المشاركين في الفعاليات للالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية الصادرة من مجلس دبي الرياضي، والمتضمنة الاستجابة لفحص حرارة الجسم والتباعد الجسدي وتعقيم الأيدي والمعدات، كما طلبت من المشاركين استخدام أدوات السلامة الخاصة.

ميداليات

ستقدم اللجنة المنظمة ميداليات تذكارية إلى المشاركين تحفيزاً لهم في الأسبوع الأول من سلسلة مهرجانات دبي البحرية، فيما تقدم مؤسسة «جيت سيرف» لخدمات الرياضات المائية والخبير الفني التشيكي مارتن بولشيك جائزة لأفضل أداء في رياضة ألواح «موتو سيرف».

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