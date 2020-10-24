بوعصيبة: البطولة تشهد تطوراً لافتاً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد منصور بوعصيبة أن النسخة الخامسة من بطولة «السلم للدراجات الهوائية» تشهد تطوراً لافتاً في كل عام مع دخولها النسخة الخامسة، وتحديداً على الجانب الفني من خلال المعدلات التي يحققها المشاركون في السباقات بما يعكس الجدية والمستويات القوية التي يفرزها الحدث ومساهمته في دعم الرياضة عموماً ورياضة الدراجات الهوائية على وجه التحديد.

واعتبر بوعصيبة، أن تثبيت سباق السيدات سيكون له أثر إيجابي مهم لدعم الفتيات الإماراتيات، فيما ركز على أن الإجراءات الاحترازية هي أولوية بالنسبة للجنة المنظمة.

وأوضح، أن دعم القيادة الرشيدة في إقامة الحدث هدفه دفع الإماراتيين لممارسة الرياضة والدراجات الهوائية تحديداً، وهو ما يجعل البطولة ضمن أهم الأهداف الاستراتيجية لاتحاد الدراجات خلال الفترة المقبلة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز