مباراتان بكأس اليد اليوم

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تدشن اليوم أربعة فرق لرجال اليد مشوارها في انطلاق المجموعة الثانية بكأس الإمارات، وتحتضن صالة الشيخ سعيد بن حمدان بالنصر لقاء أصحاب الأرض مع الظفرة، ويحل فريق دبا الحصن الضيف الجديد على اللعبة والبطولة ضيفاً على الشارقة بطل ثلاثية الموسم الماضي، وتقام المباراتان في الخامسة مساءً.

ويعد دبا الحصن الوافد الجديد والفريق الـ11 لمسابقات كرة اليد لمرحلة الرجال، وذلك بعد أن شهد شهر أبريل الماضي إعلان النادي عن تأسيس الفريق الذي يتولى الإشراف الفني عليه المدرب المصري محمد كشك.

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