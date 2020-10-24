بتوجيهات محمد بن راشد.. بطولة السلم الخامسة للدراجات تنطلق في ديسمبر

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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برعاية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة «السلم للدراجات الهوائية» عن إطلاق النسخة الخامسة من البطولة التي ينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل، بهدف تطوير رياضة الدراجات الهوائية، وتشجيع مختلف الفئات على ممارسة الرياضة عموماً، والدراجات الهوائية تحديداً.

وكشفت اللجنة المنظمة عن تفاصيل النسخة الخامسة من البطولة الأكبر من نوعها، حيث ستضم 4 سباقات تقام في منطقة سيح السلم بدبي، بواقع 3 سباقات للرجال في ديسمبر ويناير وفبراير المقبلة، وسباق للسيدات في يناير المقبل، بجوائز مالية تزيد على 3 ملايين درهم، وسيتم تنظيم جميع السباقات وفق الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة «كوفيد - 19» من أجل سلامة جميع المشاركين في المنافسات والتنظيم والحرص على استمرار تنظيم هذا الحدث الرياضي السنوي المرتقب.

جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي أقيم في منطقة السلم بحضور عمير بن جمعة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل، رئيس اللجنة المنظمة العليا، ومنصور بوعصيبة عضو مجلس إدارة قطاع الألعاب الجماعية في نادي شباب الأهلي والمرشّح لرئاسة اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية ورئيس اللجنة الفنية للبطولة، وماجد البستكي رئيس اللجنة الإعلامية، ورامي النابلسي رئيس اللجنة المالية والترويج، ومحمد الموسى رئيس اللجنة اللوجيستية.

مسارات

ونظمت اللجنة المنظمة جولة تفقدية للإعلاميين للاطلاع على مسارات السباق وأبرز المعالم التي تتضمنها منطقة البطولة، واستعراض التجهيزات المقبلة للحدث الذي بات الأبرز لهواة الدراجات على كافة الصعد المحلية والإقليمية والعالمية، لكونه يضم سباقات للهواة والمحترفين بفئات تشمل المواطنين ودول الخليج والدراجين من مختلف الجنسيات.

ورفع عمير بن جمعة الفلاسي أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على رعايته ودعمه للبطولة، وتفضل سموه بحضور الحدث منذ انطلاقته لمتابعة السباقات، مما كان له أكبر الأثر في رفع معنويات المشاركين، وتحفيز اللجنة العليا المنظمة وفرق العمل على مضاعفة الجهود لتكون بمستوى هذه الثقة الغالية من خلال مواصلة مسيرة التطوير والإضافة للحدث على كافة الصعد.

دعم

وأكد الفلاسي، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتشييد المضامير بالمواصفات العالمية لهواة ممارسة رياضة الدراجات الهوائية، وتنظيم البطولات التنافسية لهم، وكذلك توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بجعل دبي مدينة صديقة للدراجات الهوائية، تؤكد مكانة رياضة الدراجات الهوائية في دبي والدعم الذي تناله باعتبارها في صدارة الرياضات التي تساهم في صحة ونشاط وسعادة ممارسيها، وهو الأمر الذي زاد من أعداد الممارسين من الرجال والسيدات ومن مختلف الأعمار والجنسيات ، ما زاد ذلك أهمية الرياضة عموماً وهذه البطولة خصوصاً، وحمّلنا مسؤولية أكبر لدعم جهود ممارسة رياضة الدراجات الهوائية وتطوير مستويات الدرّاجين.

وصرح الفلاسي أنه سيتم تنظيم السباقات وفق الإجراءات الاحترازية الدقيقة لحماية المشاركين، بجانب توفير عوامل النجاح للسباقات وإتاحة الفرصة للراغبين والمؤهلين للمشاركة فيها من داخل الدولة ومن مجلس التعاون الخليجي، كما تم تثبيت سباق السيدات للعام الثاني على التوالي ،ترجمة لتوجيهات راعي البطولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، «رعاه الله»، بعد نجاح نسخة العام الماضي، وتحقيق المشاركات مستوى جيداً يؤهلهن للتطور.

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