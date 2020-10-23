نجاح متميز لتحدي 90 كم بمشاركة مجتمعية كبيرة

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

حقق سباق «تحدي 90 كم» المجتمعي للدراجات الهوائية، في مضمار الوثبة، أمس، نجاحاً متميزاً بمشاركة أكثر من 400 متسابق ومتسابقة، في مختلف فئاته ومسافاته «16 و30 و32 و60 و90 كم»، ضمن أجندة الفعاليات الرياضية المجتمعية لمجلس أبوظبي الرياضي، وسط تطبيق أعلى معايير الإجراءات الاحترازية، وانتزع الإماراتي سيف معيوف المركز الأول في سباق المسافة الطويلة 90 كم في 1:57:44 ساعة، فيما فازت البريطانية ليديا إيلين بالمركز الأول لنفس المسافة للسيدات في 2:36:58 ساعة، وفاز الإماراتي سعيد حسن بسباق 60 كم في 1:26:23 ساعة، والإماراتية سماح خالد بنفس المسافة للسيدات في 1:34:34 ساعة، وفاز الإماراتي محمد الحتاوي بسباق 30 كم في 44:34 دقيقة، والمصرية ابتسام زايد بنفس السباق للسيدات في 47:38 دقيقة.

وفي مسافة الـ 16 كم المخصصة للناشئين فاز الإماراتي عمر الماغور بالمركز الأول في 26:46 دقيقة، والإماراتية هدى حسين على مستوى الناشئات في زمن 31:58 دقيقة.

ضد الساعة

وفي سباقات ضد الساعة فاز الإيطالي فابريزو داميكو بسباق 90 كم محققاً 1:59:47 ساعة، والبريطاني كارل هيموس في سباق 60 كم محققاً 2:01:11 ساعة، والإماراتية لين المسعود لنفس المسافة للسيدات في 1:45:20 ساعة، والأسترالي تيم فليتشر في سباق 30 كم محققاً 41:41 دقيقة.

وفي سباق 32 كم والمخصص للدراجات الهوائية اليدوية لأصحاب الهمم، فاز الإماراتي راشد الظاهري بالمركز الأول، وقطع المسافة بزمن 57:13 دقيقة، وجاء علي الساعدي ثانياً بزمن 01:00:18 ساعة، وثالثاً الإماراتي عايض الأحبابي بزمن 01:00:21 ساعة.

وقدم سهيل العريفي مدير تنفيذي قطاع الفعاليات بالإنابة في مجلس أبوظبي الرياضي، التهنئة لجميع المشاركين والفائزين بمختلف فئات السباق الذي شهد مشاركة كبيرة وتفاعلاً مميزاً من مختلف شرائح المجتمع، مبينا أن المجلس حريص على دعم كل فئات المجتمع بالمسابقات والفعاليات الرياضية المتنوعة بأهداف جعل الرياضة وسيلة مثالية لتحسين نمط الحياة، مشيراً إلى أن المجلس ماض في تنظيم العديد من السباقات المجتمعية.

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