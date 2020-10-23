دبي على موعد مع «نصف ماراثون المدينة»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ينطلق في الساعة السادسة من صباح اليوم سباق «نصف ماراثون المدينة» الذي يتصدر أهم الفعاليات التي تقام تحت مظلة مجلس دبي الرياضي، ويشارك فيه عداؤون من مختلف الجنسيات والأعمار من داخل وخارج الدولة، وتتولى شركة «برومو سفن» الأعمال التنظيمية للسباق الذي يقام برعاية شركة «ماي دبي»، وبالتنسيق مع شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات بدبي.

وتقام الفعاليات في منطقة مركز دبي المالي العالمي، ويضم السباق 3 فئات لمسافات 21، 10، و5 كيلومترات، وتبدأ المنافسات من أمام مبنى «البوابة» في المركز المالي وتنتهي في الموقع نفسه، ويتيح السباق للمشاركين الاستمتاع بمشاهدة المعالم المعمارية في دبي وخوض تجربة فريدة بالجري وسط المعالم السياحية في وسط المدينة.

ويتم احتساب توقيت وصول المتسابقين إلى خط نهاية السباق من خلال شريحة إلكترونية تثبت في حذاء كل مشارك، كما سيتم توفير نقاط للتزود بالمياه على طول مسار السباق المعد بقياسات معتمدة من قبل الاتحاد الدولي لألعاب القوى، وفي نهاية السباق يتسلم جميع المشاركين ميداليات وقمصان السباق، بينما يتم تكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في جميع الفئات.

وطبقت اللجنة المنظمة أحدث الوسائل المبتكرة لضمان حماية وسلامة المُشاركين وفق الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة «كوفيد 19»، والتي تتضمن الالتزام التام بمعايير التباعد الاجتماعي، وإلزام الجميع بلبس الكمامات، وقياس درجات حرارة المشاركين وعدم التلامس، مع توفير مرافق للتعقيم وتوزيع المياه على مسار الجري ودون تلامس، وسيتم تقسيم انطلاقة المتسابقين على أوقات متعددة لضمان سلامتهم.

30 دقيقة

ويتوجب على المتسابقين الوصول قبل 30 دقيقة من الانطلاق، لإتاحة الوقت للتنقل عبر منطقة فحص درجة الحرارة التي تم تثبيتها، وطالبت اللجنة المنظمة المشاركين باتباع تعليمات فرق العمل من المنظمين والمتطوعين وضرورة لبس الكمامات، كما سيتم توزيع أقنعة نصف ماراثون جديدة مقدمة من «ماي دبي سيتي».

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