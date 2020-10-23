المري: بوعصيبة جدير بقيادة «الدراجات»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

أكد اللواء محمد أحمد المري رئيس شركة الألعاب الجماعية بنادي شباب الأهلي، جدارة المهندس منصور جمعة بوعصيبة مرشح شباب الأهلي لرئاسة اتحاد الدراجات في تولي المنصب، حيث يمتلك سيرة ذاتية مميزة على المستوى العلمي والعملي. وقال: آن الأوان للاعتماد على الجيل المتسلح بالعلم والثقافة والخبرة الرياضية والتي جاءت من خلال ممارسته اللعبة وتحقيق مراكز متقدمة فيها سواء على المستوى المحلي أو الخليجي، وثمن المري البرنامج الطموح لبوعصيبة والذي جاء في وقت مناسب. وثمن الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات ترشيح منصور بوعصيبة لرئاسة الاتحاد الإماراتي، ووصفه بالخيار الأنسب لما يمتلكه بوعصيبة من خبرة وعلاقات مميزة مع الجميع.

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