قمة الحول والزمول لشعار «العاصفة» في المرموم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

فرضت هجن العاصفة سيطرتها على الأشواط الرئيسية لتحديات الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ التي أقيمت على ميدان المرموم أمس ضمن سباقات المرموم، وقاد غياث الهلالي مضمر العاصفة شعاره إلى الفوز بسبعة أشواط متتالية، وأقيم السباق على مدار 14 شوطاً لمسافة 6 كيلومترات.

وكسبت «الشاهينية» لهجن العاصفة الشوط الرئيسي للحول المحليات في 9:21:0 دقائق، فيما أضافت «الشاهينية» الأخرى الناموس الثاني للشعار الأسود والأبيض بفوزها بصدارة الحول المهجنات في 9:25:4 دقائق، وكسبت العاصفة الشوط الرئيسي للزمول المحليات بواسطة «شاهين» في 9:48:3 دقائق، فيما حاز «شاهين» بقيادة المضمر غياث الهلالي قمة الزمول المهجنات في الشوط الرابع بوصوله لخط النهاية في 9:44:0 دقائق.

وأسفرت سباقات الحول والزمول لهجن أبناء القبائل في الفترة الصباحية والتي شهدت 16 تحدياً بلغت مسافتها ستة كيلومترات، عن فوز «شايمه» لسعيد الأحبابي بالشوط الرئيسي للحول المحليات في 9:30:6 دقائق، وهيمن شعار صعب المضمرين محمد الكتبي على الناموس في شوطين متتاليين بواسطة «وعد» بالشوط الثاني للحول المهجنات في 9:30:9 دقائق، و«ممتاز» الذي حاز قمة الزمول المحليات في 9:45:7 دقائق، وكسب «نايف» لسالم المنصوري، قمة الزمول المهجنات في الشوط الرابع في 9:34:8 دقائق.

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