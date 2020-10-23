محمدوف يدافع عن لقب «يو إف سي» في أبوظبي اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يخوض الأسطورة الروسي حبيب نور محمدوف بطل العالم في الوزن الخفيف تحدياً جديداً أمام نظيره الأمريكي جاستن جايتجي، في العاشرة مساء اليوم، في ختام فعاليات بطولة «يو إف سي 254»، العودة إلى جزيرة النزال بجزيرة ياس، ويدافع محمدوف الذي لم يهزم أبداً خلال مسيرته الرياضية، وفاز بجميع النزالات التي خاضها، عن لقبه العالمي، وتعد مشاركته في البطولة، العودة الأولى لحلبة النزال بعد فوزه في أبوظبي عام 2019 على داستن بيوريه.

ويدخل حبيب حلبة المنافسات على أمل الحفاظ على لقب فئة الوزن الخفيف والذي لم يخسره على مدى 28 نزالاً مع يو إف سي، فيما يصمم جايتجي على خطف اللقب.

منصة عالمية

وأكدت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي أن فعاليات منافسات العودة إلى جزيرة النزال ترسخ مكانة أبوظبي منصة عالمية لاستضافة أبرز الرياضيين ومقاتلي «يو إف سي» لإبراز مواهبهم في حلبة النزال، وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: حققت جزيرة النزال ومنطقتها الآمنة نجاحاً باهراً، خصوصاً مع استقطابها أنظار الجماهير من مختلف أرجاء العالم لتشجيع الرياضيين من أكثر من 30 دولة للمشاركة في المنافسات في أبوظبي، وقال: من النجاحات التي نفخر بتسجيلها بروز أكثر من 47 فائزاً من 18 دولة، في مؤشر قوي على المكانة المتقدمة التي تحظى بها «يو إف سي» بين الرياضيين الساعين لإبراز قدراتهم القتالية ومواهبهم وإمكانياتهم أمام العالم أجمع انطلاقاً من حلبة النزال في أبوظبي.

انتصار فرنسي

الجدير بالذكر أن مارك سبيجل سجل أول حضور لمقاتل فلبيني في فعاليات «يو إف سي»، وسجل فارس زيام أول انتصار لمقاتل فرنسي في نزالات العودة إلى جزيرة النزال بفوزه على جيمي مولاركي في فئة الوزن الخفيف، وسجل الكوري الجنوبي بارك جونغ يونغ، الفائز على البريطاني جون فيلبس في فئة الوزن المتوسط بقرار الحكام، أول فوز لمقاتلٍ كوري جنوبي، فيما كسر الرقم القياسي لعدد اللكمات الموجهة للخصم في نزالات يو إف سي، وتمكن الأمريكي براين أورتيغا من تأكيد تفوقه في أول عودة له إلى الحلبة بعد نحو عامين من الانقطاع عن النزالات، وأوقع الهزيمة بحق خصمه الكوري الجنوبي تشان سونغ جونغ. وقال أورتيجا: كان نزالاً جيداً، وأشعر بالسعادة للعودة إلى الحلبة واستعادة نشاطي بعد فترة الانقطاع الطويلة.

ودخل يان بواهوفيتش تاريخ «يو إف سي» لكونه أول رياضي بولندي يفوز بلقب بطولة «يو إف سي» بعد فوزه على دومينيك ريس في فئة الوزن الخفيف الثقيل.

بث

أعلنت أبوظبي للإعلام بث مجريات النزال المرتقب مباشرة عبر تطبيق «UFC Arabia» وهو أول تطبيق باللغة العربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نقل فعاليات سلسلة «جزيرة النزال» التي ضمت 46 نزالاً ضمن 5 بطولات استضافتها المنطقة الآمنة في جزيرة ياس بأبوظبي، وستكون الفرصة أمام المشاهدين لمتابعة التغطية التمهيدية الكاملة للبطولة عبر قناة «أبوظبي الرياضية 2» أيضاً.

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