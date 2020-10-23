الشارة الدولية للملاكمة للمشجري والباروت

المصدر: أبوظبي - وام

حصل حكمنا باسل المشجري رسمياً على الشارة الدولية للملاكمة بعد اجتيازه الدورة التدريبية في الكويت، ليصبح ثاني مواطن يحصل عليها خلال عام واحد بعد محمد خوري، وبات كل منهما يحمل تصنيف نجمتين، ويحق لهما إدارة النزالات الدولية. كما حصل قاسم الباروت، المدرب المواطن ولاعب منتخبنا، على الشارة الدولية «نجمة واحدة» التي تتيح له قيادة المنتخبات الوطنية، إذ تجاوز الدورة التأهيلية بالكويت، وتعد شارة المشجري والباروت إنجازاً جديداً للرياضة الإماراتية.

وأكد عبدالله الزعابي، عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس اللجنة الفنية والمنتخبات، أن اللجنة حققت خطتها بنسبة 100 % فيما يخص تأهيل الكوادر المواطنة.

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