موسم بولو الحبتور ينطلق بـ «كأس الهالوين» اليوم

المصدر: دبي – فائز بجبوج

ينطلق اليوم برنامج نادي ومنتجع الحبتور للبولو، للموسم 2020 / 2012، بكأس الهالوين، بمباراتين، تجمع الأولى الحبتور مع هيكست واكنورا، والثانية مهرة مع البوابات الخضراء، ويضم الموسم 15 بطولة، أبرزها الكأس الذهبية المقرر إقامتها من 14 فبراير حتى 5 مارس المقبل، وتحظى بمشاركة أبرز نجوم العالم، ويختتم موسم الحبتور 23 أبريل المقبل.

وأكد محمد الحبتور الرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور، رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة كأس دبي الذهبية للبولو، أن اللجنة المنظمة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة اللاعبين والجمهور، مشيراً إلى أن برنامج الموسم روعي فيه التدرج في الهانديكاب، وإتاحة الفرصة لجميع المستويات الفنية من الجنسين بالمشاركة.

ويشهد يوم 6 نوفمبر بطولة السيدات، ويوم 13 منه، بطولة تحدي الحبتور السابعة، وفي اليوم التالي، ينطلق دوري منتجع الحبتور، وتبدأ يوم 25 نوفمبر، بطولة اليوم لوطني، ويقام كأس ونستون تشرشل من 9 – 18 ديسمبر.

ويستأنف دوري منتجع الحبتور في 20 ديسمبر، وتنطلق 22 يناير كأس دبي الفضية، ويوم 7 فبراير بطولة الأساتذة، وتقام كأس دبي الذهبية من 14 فبراير حتى 5 مارس، وكأس تحدي دبي من 13 – 20 مارس، ودوري منتجع الحبتور من 22 - 26 مارس، وتقام كأس دبي من 31 مارس، وحتى 9 أبريل، ويختتم النشاط ببطولة دوري الحبتور، من 13 – 23 أبريل.

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