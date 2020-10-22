بطولة السلم للدراجات الهوائية تدشن سباقاتها ديسمبر المقبل

المصدر: دبي-عدنان الغربي - تصوير إبراهيم صادق

برعاية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أعلنت اللجنة المنظمة عن إطلاق النسخة الخامسة من بطولة السلم للدراجات الهوائية التي ينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل، بهدف تطوير رياضة الدراجات الهوائية وتشجيع مختلف الفئات على ممارسة الرياضة عموماً والدراجات الهوائية على وجه التحديد.

وكشفت اللجنة المنظمة عن تفاصيل النسخة الخامسة من البطولة الأكبر من نوعها التي تنطلق ديسمبر المقبل، حيث ستضم 4 سباقات تقام في منطقة سيح السلم بدبي، بواقع سباقين لفئة الهواة وسباق للنخبة وسباق للسيدات، بجوائز مالية تزيد عن 3 ملايين درهم

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز