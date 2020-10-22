«البارالمبية» تبحث عودة تدريبات وبطولات أصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ناقشت اللجنة البارالمبية الوطنية في اجتماعها، برئاسة محمد فاضل الهاملي عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بُعد» كيفية عودة النشاط الرياضي المحلي لأصحاب الهمم، وسبل إقامة التدريبات والبطولات، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع البروتوكولات الصحية والتدابير الاحترازية، التي يجب اتباعها من قبل اللاعبين والأندية وكل الأطقم الفنية والإدارية لحمايتهم من فيروس «كورونا»، بالإضافة إلى عرض المستجدات الخاصة بمشاركة أبطالنا في دورة الألعاب البارالمبية «طوكيو 2021».

وتم بحث الجدولة والبرامج الرياضية الموضوعة على الصعيد المحلي، وعلى صعيد المشاركات الخارجية، والموافقة على الخطط الموضوعة من لجنة المنتخبات للفترة المقبلة، وعرض المستجدات الخاصة، بمشاركة أبطال الإمارات في دورة الألعاب البارالمبية الأولمبية طوكيو 2021.

وأوصت اللجنة وبناء على تعليمات القيادة الرشيدة في الدولة بوضع جميع الإمكانات المتاحة في خدمة أبطالنا، لضمان المشاركة المشرفة، التي يرفع من خلالها علم الدولة في أهم محفل رياضي دولي لأصحاب الهمم.

وتمّ خلال الاجتماع اعتماد محضر الاجتماع السابق ومناقشة الموقف المالي للجنة، والاطلاع على تقارير الأمانة العامة في اللجنة البارالمبية، واللجنة الرياضية وشؤون المنتخبات، واللجنة الطبية، للاطمئنان على صحة وسلامة اللاعبين والإداريين، في ظل ظروف «كورونا».

دور ريادي

وتوجه محمد محمد فاضل الهاملي بالشكر إلى القيادة الرشيدة والحكيمة في الدولة، على الدور الريادي، الذي تلعبه في جميع المجالات وبالخصوص رعايتها الكريمة لرياضة أصحاب الهمم، كما توجه بالشكر لكل أعضاء مجلس الإدارة في اللجنة البارالمبية، وللأندية التي تعتبر الشريك الأساسي والاستراتيجي في جميع أنشطة اللجنة البارالمبية الوطنية، ولجميع الشركاء والداعمين لهذه الرياضات ولأبطالها من أصحاب الهمم، مشيداً بالإنجازات الكبيرة التي تحققت خلال الفترة الماضية، ومؤكداً ضرورة الاستمرار بمثل هذه الإنجازات وتطويرها، لرفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة في أهم المحافل العالمية.

تطوير

وأكدّ ذبيان المهيري أمين عام اللجنة أهمية تطوير الإنجازات المحققة في رياضة أصحاب الهمم، متوجهاً بالشكر إلى القيادة السياسية والرياضية في دولة الإمارات العربية على ما تقدمه من دعم كبير في كل المجالات المادية والمعنوية، كما أنه أشاد بالدور الكبير، الذي تلعبه الأندية في تطوير رياضة أصحاب الهمم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز