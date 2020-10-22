"البارالمبية الإماراتية" تدرس مقترحات عودة النشاط الرياضي لأصحاب الهمم

المصدر: البيان الإلكتروني

عقدت اللجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية اجتماع مجلس إدارتها الرابع لعام 2020، ونظراً للظروف التي ما زال فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يفرضها على البلاد وعلى العالم أجمع وضرورة اتخاذ التدابير الاحترازية التي تحرص عليها دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد عقد الاجتماع عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي وبرنامج زووم الافتراضي.

ترأس الاجتماع محمد محمد فاضل الهاملي رئيس مجلس الإدارة في اللجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية، وبحضور أمين عام اللجنة ذبيان سالم المهيري، وباقي أعضاء مجلس الإدارة.

وكان الهدف الرئيسي للاجتماع متابعة ما نفذ من خطط ومبادرات رياضية وضعت لأصحاب الهمم، ومناقشة عودة النشاط المحلي خلال الفترة المقبلة، وكيفية إقامة النشاطات الرياضية مع ضرورة المحافظة على التدابير الاحترازية الوقائية، بالإضافة الى عرض المستجدات الخاصة بمشاركة أبطالنا في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2021.

بدأ الاجتماع بكلمة من رئيس مجلس الإدارة محمد محمد فاضل الهاملي الذي توجه بالشكر الى القيادة الرشيدة والحكيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، على الدور الريادي الذي تلعبه في جميع المجالات وبالخصوص رعايتها الكريمة لرياضة أصحاب الهمم، كما أنه توجه بالشكر لكافة أعضاء مجلس الإدارة في اللجنة البارالمبية، وللأندية التي تعتبر الشريك الأساسي والاستراتيجي في جميع أنشطة اللجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية، ولجميع الشركاء والداعمين لهذه الرياضات ولأبطالها من أصحاب الهمم، مشيداً بالإنجازات الكبيرة التي تحققت خلال الفترة الماضية، ومؤكداً على ضرورة الاستمرار بمثل هذه الإنجازات وتطويرها، لرفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة في أهم المحافل العالمية.

ومن جهته فقد أكدّ أمين عام اللجنة ذبيان سالم المهيري على أهمية تطوير الإنجازات المحققة في رياضة أصحاب الهمم، متوجهاً بالشكر الى القيادة السياسية والرياضية في دولة الإمارات العربية على ما تقدمه من دعم كبير في كافة المجالات المادية والمعنوية، كما أنه أشاد بالدور الكبير الذي تلعبه الأندية في تطوير رياضة أصحاب الهمم.

واستعرض الاجتماع البنود الموضوعة على جدول الأعمال بشكل مسبق وناقشها واتخذ القرارات المناسبة لها، فتمّ الاطلاع على محضر الاجتماع السابق واعتماده، وعلى القرارات السابقة التي تمّ تنفيذها، كما تمّ الاطلاع على التقرير المرسل من قبل الأمانة العامة في اللجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية، والتقرير الذي أرسلته اللجنة الرياضية وشؤون المنتخبات.

وبالإضافة الى ذلك فقد اطلع مجلس الإدارة على تقرير اللجنة الطبية، واطمئن على صحة وسلامة اللاعبين والإداريين ، في ظل الظروف المفروضة على دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم أجمع بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما نوقش في الاجتماع الموقف المالي للجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية، وكافة الأعمال المستجدة، مع الاطلاع على كافة الرسائل الواردة للجنة البارالمبية.

ومن أهم الأمور التي نوقشت في الاجتماع بشكل مستفيض، كيفية عودة النشاط الرياضي المحلي لأصحاب الهمم، وكيفية إقامة التدريبات والمسابقات، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع البروتوكولات الصحية والتدابير الاحترازية التي يجب اتباعها من قبل اللاعبين والأندية وكافة الأطقم الفنية والإدارية.

كما ناقش الاجتماع الجدولة والبرامج الرياضية الموضوعة على الصعيد المحلي وعلى صعيد المشاركات الخارجية، وتمّ الاطلاع والموافقة على الخطط الموضوعة من لجنة المنتخبات للفترة المقبلة، وعرض المستجدات الخاصة بمشاركة أبطال دولة الإمارات في دورة الألعاب البارالمبية الأولمبية طوكيو 2021، وقد أوصت اللجنة بناء على تعليمات القيادة الرشيدة في الدولة بوضع جميع الإمكانيات المتاحة في خدمة أبطالنا، لضمان المشاركة المشرفة التي يرفع من خلالها علم دولة الإمارات العربية المتحدة في أهم محفل رياضي دولي لأصحاب الهمم.

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