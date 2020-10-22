التنافس على ثلاث فئات.. "نصف ماراثون المدينة" ينطلق غداً في دبي

ينطلق في الساعة السادسة من صباح الغد سباق "نصف ماراثون المدينة" الذي يتصدر أهم الفعاليات التي تقام تحت مظلة مجلس دبي الرياضي، ويشارك فيه عدائين من مختلف الجنسيات والأعمار من داخل وخارج الدولة، وتتولى شركة برومو سفن الأعمال التنظيمية للسباق الذي يقام برعاية شركة "ماي دبي"، وبالتنسيق مع شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات بدبي.

وتقام فعاليات السباق في منطقة مركز دبي المالي العالمي، الذي يعد أحد أشهر الأحياء المالية في العالم، ويتيح السباق للمشاركين الفرصة للاستمتاع بمشاهدة المعالم المعمارية الشهيرة في دبي وخوض تجربة فريدة بالجري وسط أبرز المعالم السياحية بالعالم في وسط مدينة دبي

ويضم السباق ثلاث فئات للتنافس على مسافات 21 كيلومترًا، و10 كيلومترات، و5 كيلومترات، وتبدأ جميع المنافسات من أمام مبنى "البوابة" في المركز المالي وتنتهي في ذات المكان.

وسيتم احتساب توقيت وصول المتسابقين إلى خط نهاية السباق من خلال شريحة الكترونية تثبت في حذاء كل مشارك، كما سيتم توفير نقاط للتزود بالمياه على طول مسار السباق المعد بقياسات معتمدة من قبل الاتحاد الدولي لألعاب القوى، وفي نهاية السباق يتسلم جميع المشاركين ميداليات وقمصان السباق، كما سيتم تكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في جميع الفئات.

وطبقت اللجنة المنظمة أحدث الوسائل المبتكرة لضمان حماية وسلامة جميع المُشاركين وفق الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كوفيد 19، والتي تتضمن الالتزام التام بمعايير التباعد الاجتماعي، وإلزام الجميع بلبس الكمامات، وقياس درجات حرارة المشاركين قبل السباق وبعده وعدم التلامس، مع توفير مرافق للتعقيم وتوزيع المياه تلقائياً على مسار الجري ودون تلامُس، وتعزيز عمليات التنظيف والتعقيم في المناطق الأساسية، وسيتم تقسيم انطلاقة المتسابقين على أوقات متعددة لضمان سلامتهم.

ويتوجب على جميع المتسابقين الوصول قبل 30 دقيقة من موعد انطلاقهم، لإتاحة الوقت للتنقل عبر منطقة فحص درجة الحرارة التي تم تثبيتها في السباق، وبمجرد دخول المشاركين إلى مناطق التجمع سيجدون العلامات التي يجب عليهم الوقوف عليها بوضوح، وطالبت اللجنة المنظمة جميع المشاركين باتباع تعليمات فرق العمل من المنظمين والمتطوعين الموجودين لتنظيم السباق وضرورة لبس الكمامات أثناء التواجد قبل نقطة البداية وعند خط النهاية، كما سيتم توزيع أقنعة نصف ماراثون جديدة مقدمة من ماي دبي سيتي، كما نبهت اللجنة المنظمة على المشاركين عدم إحضار مرافقين أثناء السباق.

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