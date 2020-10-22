إنجاز فني جديد لملاكمة الإمارات..المشجري والباروت يحصلان على الشارة الدولية

المصدر: وام

حققت رياضة الملاكمة الإماراتية إنجازا فنيا أمس بحصول حكمنا باسل المشجري رسميا على الشارة الدولية بعد اجتيازه الدورة التدريبية في الكويت، ليصبح ثاني مواطن يحصل عليها خلال عام واحد بعد محمد خوري الذي تمت ترقيته في دورة القاهرة التي عقدت منذ عدة أشهر، وبات كل منهما يحمل تصنيف نجمتين، ويحق لهما إدارة النزالات الدولية.

كما حصل المدرب المواطن ولاعب منتخبنا الوطني قاسم الباروت على الشارة الدولية "نجمة واحدة" والتي تتيح له قيادة المنتخبات الوطنية، وذلك بعد تجاوزه الدورة التأهيلية التي أقيمت مؤخرا بدولة الكويت الشقيقة.

وأكد عبد الله الزعابي عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس اللجنة الفنية والمنتخبات الوطنية أن تطوير رياضة الملاكمة لا يقتصر فقط على اللاعبين، بل يجب أن يشمل المدربين والحكام، لأنهم من أهم عناصر اللعبة، وأن الكوادر الفنية ومن بينها الحكام والمدربون يمثلون الدولة في الخارج مثلهم مثل اللاعبين تماما، وبتلك النتائج المميزة تكون اللجنة الفنية قد حققت خطتها بنسبة 100 % فيما يخص تأهيل الكوادر المواطنة.

وقال:" أصبح لدينا الآن محمد الشبلي مدرب وطني دولي " 2 نجمة" يقود المنتخب الوطني الأول، ومدرب وطني دولي" نجمة واحدة"، هو قاسم الباروت، بالإضافة إلى عناصر دولية أخرى من المقيمين أبرزهم الحكم الدولي المصري محمد معوض والذين نعتبرهم جزءا من خطتنا نحو النهوض بالرياضة الإماراتية بالشكل الأمثل، وفيما يخص الحكام الدوليين أصبح لدينا الحكم المواطن الدولي سلطان الوالي صاحب الدرجة العالمية "3 نجوم" التي تؤهله للمشاركة بالبطولات العالمية والأولمبية، إضافة إلى 5 حكام آخرين حاصلين على نجمة واحدة.

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