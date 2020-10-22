«دراجات شرطة دبي» تضم البطلة ابتسام زايد

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أعلن فريق القيادة العامة لشرطة دبي للدراجات الهوائية للسيدات، عن انضمام اللاعبة ابتسام زايد، بطلة العرب وأفريقيا، والحاصلة على أكثر من 100 ميدالية ملونة، والمتأهلة لأولمبياد طوكيو، إلى صفوفه، ما يعزز قوة الفريق في المشاركة في السباقات القادمة.

وبشأن انضمام اللاعبة ابتسام زايد، قال مدير فريق الشرطة للدرجات الهوائية، إبراهيم عباس أحمد، إن فريق الدراجات الهوائية، أصبح أكثر قوة، قائلاً: «نحن واثقون بأنها ستقدم دعماً لزميلتها الدراجة سماح خالد، بطلة العرب وشرطة دبي، وستشكلان ثنائياً في السباقات المقبلة، والحفاظ على الصدارة في جميع المنافسات والبطولات المحلية والدولية، التي يشارك فيها فريق شرطة دبي للدراجات الهوائية للسيدات».

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