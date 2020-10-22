نورة الجسمي:طموحاتي لـ«الدراجات» بلا حدود

المصدر: الشارقة- البيان الرياضي

أكدت نورة الجسمي، المرشحة لرئاسة اتحاد الإمارات للدراجات، أن طموحاتها بلا حدود لأسرة الدراجات، وأضافت أول امرأة تترشح لهذا المنصب، أنها تخوض التجربة بثقة كبيرة، متسلحة بتقدير وتشجيع القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية.

حيث منحتها الثقة في خوض التحديات بمختلف المجالات، ومضت الجسمي في تصريحات صحافية، قبل 72 ساعة من انتخابات اتحاد الإمارات للدراجات، لدورة 2020 - 2024، أنها حرصت على زيارة كافة الأندية، لما لمسته من رغبة أكيدة منهم بتشجيعها ودعمها لخوض الانتخابات.

حرص

وأوضحت الجسمي، أن طموحها الذي اكتسبته من العمل مع مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة أسامة الشعفار، سيجعلها حريصة على استكمال مسيرة النجاح، والسير على نفس النهج، كاشفة عن أن برنامجها الانتخابي، حافل للارتقاء بمسيرة الدراجات، وتأمل أن تقود الاتحاد من نجاح إلى نجاح، خاصة في ظل وجود قاعدة من الموهوبين، الذين لديهم القدرة على الانضمام إلى المنتخبات الوطنية، بعد تطوير موهبتهم، من خلال المراكز التي سيتم إقامتها في مختلف مناطق الدولة.

اهتمام

وأشارت الجسمي إلى أن السباقات التي ينظمها الاتحاد خلال الموسم الرياضي، لكافة الفئات، ستكون في مقدم اهتماماتها للقضاء على السلبيات السابقة، وستكون وجهتنا المقبلة، إقامة سباقات الدوري في كافة مناطق الدولة، وبمتابعة الجماهير لهذه السباقات، بدلاً من إقامتها في أماكن خالية من السكان، وذلك سيسهم في زيادة عدد الراغبين في ممارسة اللعبة.

قدوة

وفي ختام تصريحاتها الصحافية، وصفت نورة الجسمي، أسامة الشعفار، بأنه قدوة لكل الرياضيين، مضيفة أن قيادته لمسيرة دراجات الإمارات، خلال دورتي مجلس الإدارة، كان لها الأثر في انطلاق دراجة الإمارات، ووصولها إلى العالمية.

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