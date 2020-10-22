«فيتبيت».. دعم مستمر لتحدي دبي للياقة

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أعلنت «فيتبيت» تعاونها مع تحدي دبي للياقة 2020 للعام الثاني بصفة الشريك الرسمي للصحة والعافية.

ويعمل تحدي دبي للياقة، الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، طيلة شهر كامل على تشجيع الجميع في الإمارة على تبني أسلوب حياة أكثر نشاطاً.

وستقوم المبادرة بنسختها الرابعة بتحفيز سكان دبي على القيام بنشاطاتٍ رياضية لمدة 30 دقيقة يومياً، من خلال تحديات وفعاليات تُقام على أرض الواقع في مختلف أنحاء المدينة، وافتراضياً من 30 أكتوبر حتى 28 نوفمبر 2020.

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