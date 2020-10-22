هجن العاصفة تكسب ناموس الثنايا بالمرموم

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

حملت الأشواط الرئيسية الأربعة في تحديات سن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ ضمن سباقات المرموم، بصمة مضمر هجن العاصفة غياث الهلالي، الذي تمكن من قيادة مطايا الشعار بلونيه الأبيض والأسود إلى المقدمة عن طريق (الشاهينية) صاحبة ناموس الشوط الرئيسي للثنايا البكار المحليات، التي قطعت مسافة السباق في زمن قدره 9:19:9 دقائق.

فيما حققت (الشاهينية) الأخرى ناموس الشوط الثاني للثنايا البكار المهجنات وذلك بتوقيت بلغ 9:20:2 دقائق، وكان النجاح في الشوط الرئيسي للثنايا الجعدان المحليات من نصيب (شاهين) لهجن العاصفة والذي كسب معركته عندما كانت عقارب التوقيت تشير لمرور 9:20:4 دقائق، وبالمقابل هيمن (شاهين) على الصدارة لهجن العاصفة في الشوط الرابع للجعدان المهجنات وذلك بزمن بلغ 9:29:6 دقائق.

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