«يد الشارقة».. موسم تحطيم الأرقام القياسية

المصدر: الشارقة ـ فائز بجبوج

أهدى محمد عبيد الحصان عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، الفوز ببطولة دوري كرة اليد لموسم 2019 - 2020، إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تقديراً للدور الكبير، والدعم اللا محدود، الذي يقدمه سموه للنادي وللاعبيه.

كما توجه الحصان بالشكر، إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وإلى سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة.

وجاء فوز الشارقة بدرع الدوري عن جدارة واستحقاق، بعد أن حطم الأرقام القياسية للموسم، بفوزه بجميع مبارياته، ليحقق الدرع للمرة الرابعة على التوالي، والرابعة عشر بتاريخ مشاركته في البطولة.

كما حسم اللقب مبكراً قبل ختام البطولة بجولتين، وختمها بالفوز على الوصل أول من أمس 32- 24، ليعزز موقعه وأحقيته بالفوز بدرع البطولة، وبدون أي خسارة خلال جولات البطولة.

شدد الحصان على أهمية البطولة وقوتها، وأضاف: «الدعم الكبير الذي توليه إدارة النادي ومجلس الشارقة الرياضي، أسسا لتدعيم صفوف الفريق بنخبة من العناصر المميزة، ما سمح بمواصلة حصد الإنجازات».

وأكد قائلاً إن «فريق الرجال الحالي، هو ثمرة جهد طويلة، لكننا في إدارة النادي، حريصون دائماً على بناء أجيال متعاقبة، وهو ما أكدته على الدوام نتائج باقي فرق المراحل السنية».

فترة ذهبية

وقال عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، تعلقياً على الإنجاز: «إن احتفاظ فريق الشارقة لكرة اليد بلقب الدوري للعام الرابع على التوالي، جاء مكملاً لفترة ذهبية، يعيشها النادي في كافة الألعاب، خصوصاً أن تتويج اليد، جاء بعد حصد رجال سلة الشارقة لبطولة الدوري، بعد غياب دام 16 عاماً، وفريق القدم يدافع حالياً عن لقبه بدوري المحترفين».

وأوضح الحزامي «يجني نادي الشارقة حالياً ثمار جهد وتعب امتدت لسنوات طويلة، خاصة على صعيد فريق اليد، الذي بات مهيمناً على ألقاب البطولات المحلية، إلى جانب السلة والقد.

مضيفاً، لم يكن لهذه الإنجازات أن تتحقق، لولا الدعم الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لجميع أبنائه في الإمارة بشكل عام، والرياضيين على وجه التحديد، على مستوى جميع أندية الإمارة للألعاب الجماعية والفردية».

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