إطلاق برنامج «موسم اللياقة والطب الرياضي»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أعلنت مدينة دبي الطبية، أمس، عن إطلاق برنامج حملتها الترويجية القائمة على موضوعات الرعاية الصحية المتنوعة، بهدف زيادة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة، والفعاليات الصحية، والمعلومات المهمة، وذلك لحض الأشخاص من جميع الفئات العمرية، على الحفاظ على نمط حياة صحي.

وانطلق البرنامج أمس، تحت عنوان «جاهزون للعودة: موسم اللياقة والطب الرياضي»، تماشياً مع أهداف برنامج تحدي دبي للياقة، الذي يهدف إلى الحفاظ على أنماط حياة أكثر صحة ونشاطاً.

وقال جمال عبد السلام، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية: «عملنا في مدينة دبي الطبية، على تعزيز مفهوم التميز في الرعاية الصحية، وخلال هذه الأوقات الاستثنائية، نعمل على دمج الرعاية الصحية في كل جانب من جوانب الحياة، ويسعدنا أطلاق البرنامج، والقائم على موضوعات الرعاية الصحية المختلفة».

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