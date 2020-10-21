"هجن العاصفة" تكسب ناموس الثنايا بالمرموم

المصدر: وام

شهد ميدان المرموم مساء اليوم تحديات سن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ ضمن سباقات المرموم والتي أقيمت على مدار 14 شوطا لمسافة 6 كيلومترات وشهدت منافسة شرسة بين الشعارات المختلفة .

وحملت الأشواط الرئيسية الأربعة بصمة مضمر هجن العاصفة غياث الهلالي والذي تمكن من قيادة مطايا الشعار بلونيه الأبيض والأسود إلى المقدمة عن طريق " الشاهينية " صاحبة ناموس الشوط الرئيسي للثنايا البكار المحليات والتي قطعت مسافة السباق في زمن وقدره 9:19:9 دقيقة، فيما حققت " الشاهينية " الأخرى ناموس الشوط الثاني للثنايا البكار المهجنات بتوقيت بلغ 9:20:2 دقيقة.

وكان النجاح في الشوط الرئيسي للثنايا الجعدان المحليات من نصيب " شاهين " لهجن العاصفة والذي كسب معركته عندما كانت عقارب التوقيت تشير لمرور 9:20:4 دقيقة وبالمقابل هيمن " شاهين " على الصدارة لهجن العاصفة في الشوط الرابع للجعدان المهجنات وذلك بزمن بلغ 9:29:6 دقيقة.

وأقيمت في الفترة الصباحية تحديات هجن أبناء القبائل في سن الثنايا وذلك من خلال 16 شوطا لمسافة 6 كيلومترات وكانت الكلمة العليا في الشوط الرئيسي للثنايا البكار المحليات من نصيب شعار سعيد سهيل بن دليوي الكتبي والذي قدم " الوسمية " على الصدارة بزمن وقدره 9:13:19 دقيقة .

ونجح شعار صعب المضمرين محمد سلطان مطر مرخان الكتبي في وضع اسمه على قمة الثنايا البكار المهجنات بواسطة /نزهة/ التي حققت توقيتا وقدره 9:19:4 دقيقة وبالمقابل أهدى " امر " ناموس الثنايا الجعدان المحليات لمالكه محمد غريب راشد مصبح الكتبي وذلك بزمن بلغ 9:27:9 دقيقة، فيما كان الشوط الرابع للجعدان المهجنات من نصيب "هملول" بشعار عبيد علي بالرشيد الكتبي والذي تمكن من اكتساح منافسيه في توقيت وقدره 9:19:4 دقيقة.

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