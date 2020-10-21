منافسات قوية في بطولة «خط الدفاع الأول» للسلة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تتواصل اليوم منافسات «بطولة خط الدفاع الأول لكرة السلة» للاعبين من عمر 40 سنة وما فوق، التي تنظمها أكاديمية جام الرياضية بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات لكرة السلة، وتقام منافساتها بالصالة المغطاة في المدرسة الفرنسية الدولية بنادي النصر خلال الفترة من 16 أكتوبر إلى 6 نوفمبر.

ويلتقي اليوم فريق يو ايه اس مع فريق أكو أولد سكول، فيما يلتقي غداً فريق سيبو نينوز مع فريق دبي أولد سكول. ويشارك في البطولة 8 فرق.

‎وقال طارق الحصري الرئيس الفخري لأكاديمية جام الرياضية: «أتوجه بالشكر والعرفان لأبطال خط الدفاع الأول في الدولة على الجهود الجبارة التي بذلوها وما زالوا يبذلونها في سبيل الحفاظ على صحة جميع أفراد المجتمع في دولة الإمارات، وتم تسمية هذه البطولة باسم أبطال خط الدفاع الأول تكريماً لهؤلاء الأبطال، ويشارك في البطولة الرياضيون من مختلف الجنسيات ممن هم فوق 40 سنة، وحرصنا على أن يتم اتباع كل إجراءات الوقاية تطبيقاً لقرارات اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي لضمان حماية صحة وسلامة جميع المُشاركين، كما نشكر أيضاً مجلس دبي الرياضي على دعمه وتعاونه في تنظيم مختلف البطولات التي تساهم في نشر ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني».

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