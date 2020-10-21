12 نادياً في «عمومية» اتحاد السلة الإماراتي

المصدر: دبي- البيان الرياضي

عقد اتحاد كرة السلة، اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، مساء اليوم الأربعاء، بفندق ماريوت الجداف بدبي، بعد اكتمال النصاب القانوني للانعقاد، بحضور 12 نادياً من أصل 15 نادياً يحق لهم التصويت، وذلك لاعتماد تشكيل لجنتي الانتخابات والاستئناف، وكذلك لجنتي الانضباط والاستئناف بالاتحاد.

ترأس الاجتماع عبد اللطيف الفردان نائب رئيس الاتحاد، وبحضور كافة أعضاء مجلس الإدارة، ومندوب الهيئة العامة للرياضة، وفي البداية، وجّه الفردان الشكر للأندية الأربعة التي استكملت مباريات الدوري مؤخراً، والتي توج بلقبها نادي الشارقة، مشيداً بالالتزام الكامل من الأندية بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا».

وقال الفردان: ستعود الحياة كذلك لاستكمال الدوري العام للناشئين، والأشبال والبراعم، من خلال مباريات نصف النهائي، التي ستقام على صالة نادي البطائح يومي الجمعة والسبت.

وانتقل سالم المطوع الأمين العام للاتحاد، بعدها، لمناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية، وتم خلالها تشكيل عدد من اللجان، وهي: لجنة الانتخابات من: محمد صالح آل علي «الشارقة»، محمد عبد الله شريف «شباب الأهلي»، قاسم محمد النعيمي «النصر»، الزير راشد البادي «العين»، أحلام الحوسني «الشارقة الرياضي للمرأة»، مع وجود عضو احتياطي، وهو محمد سلطان الكتبي «البطائح».

وتم تشكيل لجنة الاستئناف من: محمد أحمد الحوسني «الجزيرة»، سالم سيف الكتبي «الذيد»، وعبد الله علي محمد «الوصل»، والعضو الاحتياطي حمد ناصر العلوي «الوحدة»، كما تم تشكيل لجنة الانضباط للاتحاد للموسم الرياضي 2020/ 2021، من وليد إبراهيم بني حماد، وعبد الله جاسم آل علي، وأحمد محمد صالح الشحي.

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