«أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو» تنطلق 23 فبراير المقبل

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضيي

قرر مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو الاتحاد التماس رغبة اللاعبين والأندية والأكاديميات المشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، والتي أعربت عن حاجتها للمزيد من الوقت لاستكمال الاستعدادات من أجل الظهور بمستوى قوي في البطولة، حيث اعتمد مجلس الإدارة قرار تأجيل موعد بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في نسختها الـ12 والتي كانت مقررة في الفترة من 17حتى 21 نوفمبر المقبل إلى الفترة من إلى 23 إلى 27 فبراير 2021.

كما عقد مجلس الإدارة اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، برئاسة عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو وحضور كل من: محمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد، ومحمد بن دلموج الظاهري، ويوسف البطران، وسميرة الرميثي، ومنصور الظاهري، وفهد علي الشامسي أعضاء مجلس الإدارة.

واستعرض الاجتماع عدد من الإنجازات التي تحققت في الفترة الماضية، وأبرزها إقامة أكثر من معسكر مغلق لمختلف الفئات والشرائح من اللاعبين سواء بالأندية او المنتخبات، وعدة بطولات تنشيطية بالإضافة إلى الجولات النهائية من بطولتين رسميتين خلال فترة توقف النشاط جرّاء جائحة كورونا، وتم واعتماد الخطط والبرامج لموسم الجوجيتسو المقبل، وغيرها من الجوانب الإدارية والتشغيلية.

شكر

ووجه عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحاد في مستهل الاجتماع الشكر والتقدير والعرفان للقيادة الرشيدة، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على الدعم المتواصل لرياضة الجوجيتسو مما جعلها واحدة من أهم الرياضات في الدولة على مستوى الانتشار والانجازات.

كما توجّه بالشكر للجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، والهـيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) لجهودهم المتواصلة من أجل ضمان صحة وسلامة المجتمع وصون المكتسبات التي حققتها مختلف الجهات المعنية في الدولة في التصدي لانتشار جائحة كوفيد-19. وأعرب سعادته عن شكره للمجالس الرياضية في الدولة، وأندية الجوجيتسو التي أثبتت مسؤوليتها المجتمعية العالية في وقت الأزمات، حيث قدّم رياضيو الإمارات صورةً مشرّفة عن التكافل الاجتماعي.

موازنة

كما اعتمد مجلس إدارة الاتحاد موازنة موسم الجوجيتسو، حيث أقرّ رفع قيمة الجوائز المالية للبطولات المحلية. وناقش المجلس خلال اجتماعه عقود الرعاية مع الرعاة والشركاء، واعتمد تمديد هذه العقود بشكلٍ يتيح للجهات الداعمة مواصلة اسهاماتها في القطاع الرياضي. وإلى جانب ذلك، اعتمد أعضاء مجلس الإدارة أجندة موسم الجوجيتسو 2021 التي تتضمن بطولات جديدة مميزة، فيما ستقام بطولاتٍ تمهيدية خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2020، بشكلٍ يمهد لعودة اللاعبين لبساط المنافسات الكبرى مع بدء العام الجديد مع التأكيد على أن الخطط التي تتم دراستها للفعاليات الحالية تشمل الالتزام الصارم بأعلى معايير الصحة والسلامة وبكافة الإجراءات الوقائية، بشكلٍ ينسجم مع الجهود الحثيثة التي تبذلها مختلف الجهات المعنية في الدولة لضمان صحة وسلامة المجتمع.

ملامح

وتناول اجتماع مجلس الإدارة أبرز ملامح المرحلة القادمة وبالأخص المشاركات الخارجية للمنتخب الوطني، وأكد المجلس أن الاتحاد حريص على توفير جميع مقومات نجاح المنتخب الوطني بفئاته السنية المختلفة في الاستحقاقات الخارجية وعلى رأسها دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية ابريل 2021 ودورة الألعاب الآسيوية للصالات والفنون القتالية مايو 2021، فضلاً عن توفير البيئة المثالية لإعداد وتجهيز اللاعبين بدنياً وذهنياً، للمنافسة على تحقيق الألقاب في ظل ريادة المنتخب آسيوياً في الأعوام الأخيرة.

وفي ختام الاجتماع، اطلع أعضاء مجلس الإدارة على عرضٍ تقديمي حول الإنجازات التي سجلها برنامج «أوسس» التطوعي، والذي أطلقه الاتحاد في وقتٍ سابق هذا العام. وسجل البرنامج منذ انطلاقته عدداً كبيراً من المبادرات الناجحة، سواءً من حيث المساهمة في حملات التعقيم والفحص الوطنية في مختلف مناطق أبوظبي، إلى جانب مبادراته الخيرية التي شملت مختلف إمارات الدولة وامتدت الى الخارج. كذلك أثنى أعضاء مجلس الإدارة على النجاحات المتواصلة التي يسلجها البرنامج، مؤكدين أن فريق العمل والمتطوعين يجسّدون القيم النبيلة التي يتحلى بها أبناء الإمارات، ويترجم في ذات الوقت تكاتف أبناء مجتمع الإمارات في أوقات الأزمات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز