فيتبيت الشريك الرسمي للصحة والعافية في تحدي دبي للياقة 2020

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت فيتبيت (Fitbit) (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمزFIT) عن تعاونها مع تحدي دبي للياقة 2020 للعام الثاني بصفة الشريك الرسمي للصحة والعافية.

ويعمل تحدي دبي للياقة، الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي عام 2017، طيلة شهر كامل على تشجيع الجميع في الإمارة على تبني أسلوب حياة أكثر نشاطاً. وستقوم المبادرة بنسختها الرابعة بتحفيز سكان دبي طيلة شهر كامل على القيام بنشاطاتٍ رياضية لمدّة 30 دقيقة يومياً، من خلال تحديات وفعاليات تُقام على أرض الواقع في مختلف أنحاء المدينة وافتراضياً من 30 أكتوبر حتى 28 نوفمبر 2020.



وتدعو فيتبيت سكان دبي للمشاركة في التحدي وممارسة التمارين الرياضية مدة 30 دقيقة يومياً طيلة الشهر. ولتشجيعهم على ذلك، تخصص فيتبيت منطقة للقفز في قرية كايت بيتش للياقة، حيث توفر منصات ترامبولين للزوار من أجل المشاركة في جلسات مليئة بالحيوية مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي. ويمكن للمشاركين في التحدي ممارسة التمارين الرياضية من المنزل من خلال الاستعانة بمجموعة من البرامج وفيديوهات التمارين الرياضية التي توفرها خدمة فيتبيت بريميوم مجاناً لمدة 30 يوماً، وهي إحدى خدمات فيتبيت المدفوعة والتي تقدم إرشادات للمشتركين لمساعدتهم على تبني نمط حياة أكثر نشاطاً والتخلص من التوتر والحصول على نومٍ أفضل ونظام غذائي صحي أكثر. ويمكن لمستخدمي أجهزة فيتبيت الاستمتاع بتجربة أكثر فاعلية من خلال الاشتراك بخدمة بريميوم التي تتكامل مع أجهزة فيتبيت لتزويد المستخدم بتحليل عميق لبياناته وتوجيهٍ مخصص بالاعتماد على نشاطه الجسدي وجودة نومه ومعدل ضربات قلبه. ويمكن للمشتركين الجدد في خدمة فيتبيت بريميوم الاستفادة من فترة تجريبية مجانية لمدّة 90 يوماً.



وفي معرض تعليقه على مشاركة فيتبيت في تحدي دبي للياقة، قال ديس باور، نائب الرئيس الأول والمدير الإداري في فيتبيت إنترناشونال: "تتمحور مهمتنا حول تشجيع الجميع على تبني أسلوب حياة أكثر صحة، وتحمل هذه المهمة اليوم أهمية أكبر من أي وقت مضى. حيث شهدت حياتنا تغيرات جذرية خلال الأشهر الماضية وأصبح من الضروري أن نتعاون مع بعضنا البعض من أجل الحفاظ على صحتنا ونشاطنا. ويعمل تحدي دبي للياقة على استقطاب مشاركة الأفراد والمجتمعات معاً من أجل تشجيع بعضهم البعض على اتباع اسلوب حياة صحي ومليء بالنشاط من خلال فعاليات وتحديات مرحة، مما يجعله مبادرة مميزة يمكن للجميع المشاركة فيها".



رحّب أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بانضمام "فيتبيت" كشريك رسمي للصحة لمبادرة تحدي دبي للياقة 2020، وقال: "يشكل تحدي دبي للياقة المبادرة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، منصة ملائمة لتعزيز مفهوم الحياة الصحية في كافة أرجاء الإمارة. كما أن مساهمة شركائنا في الكثير من الفعاليات والأنشطة من شأنها تشجيع الجميع على اتباع أسلوب حياة صحي مفعم بالنشاط".



وأضاف: "يسرنا أن تجديد شريكنا "فيتبيت" التزامهم بدعم هذه المبادرة خلال العام الحالي والمساهمة في تحويل دبي إلى المدينة الأكثر نشاطاً في العالم. وتلعب مثل هذه الشراكات الاستراتيجية دوراً فعالاً في دعم وصول هذه المبادرة إلى كافة شرائح المجتمع وتعزيز روح التعاون بين الجميع".



يعد تحدي دبي للياقة مبادرة شاملة لجميع أفراد المجتمع بفضل تنوع نشاطاته التي تواكب مختلف الأعمار والخلفيات مثل الأطفال والأجداد من كافّة الجنسيات. ويمكن لمستخدمي أجهزة فيتبيت الحصول على المزيد من التحفيز من خلال الاستفادة من المزايا المفضّلة لديهم في أجهزة فيتبيت مثل برنامج Active Zone Minutes، وأنماط التمارين المخصصة للأجهزة مع نظام تحديد المواقع، وبرنامج التتبع التلقائي للحركة، وذلك من أجل مراقبة المؤشرات الرئيسية لصحتهم خلال فترة التحدي. كما توفّر فيتبيت عروضاً حصرية للمشاركين في التحدي في متجرها في كايت بيتش خلال فترة التحدي. وتقدّم فيتبيت تخفيضات للشركات التي تشجّع موظفيها على المشاركة في تحدي دبي للياقة ، بالإضافة إلى برنامج فيتبيت هيلث سلوشنز من أجل مساعدة وإدارة الفرق خلال تحديات فيتبيت.



لمزيد من المعلومات عن كيفية المشاركة في تحدي دبي للياقة 2020، الرجاء زيارة الرابط: www.dubaifitnesschallenge.com



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