"جودو الإمارات" يعتذر عن عدم المشاركة في "بودابست جراند سلام" لوفاه مدربه

المصدر: وام

اعتذر منتخب الإمارات للجودو عن عدم المشاركة في "بطولة جراند سلام بودابست " التي تنطلق منافساتها بعد غد الجمعة في مدينة بودابست عاصمة المجر.

وجاء الاعتذار بناء على إعادة تقييم الموقف من مجلس إدارة الاتحاد برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي حدادا على وفاه مدرب منتخب الإمارات المولدوفي فاسيل كولا "74 سنة" الذي وافته المنية أمس في مسقط رأسه بمولدوفا، حيث يقيم منتخبنا معسكره الختامي إثر نوبة قلبية مفاجئة قبل توجه المنتخب إلى العاصمة المجرية بودابست بساعات استعدادا للمشاركة في بطولة بودابست جراند سلام للجودو بإشراف الاتحاد الدولي للجودو.

ومن جهته حرص الدرعي على تعزية أسرة المدرب الراحل، وكلف ناصر التميمي أمين عام الاتحاد أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو رئيس بعثة المنتخب بتقديم واجب العزاء وتأمين كافة متطلبات أسرته تقديرا لمساهمته في تطور جودو الإمارات، وفوزها بالميدالية البرونزية التاريخية في وزن تحت 81 كجم في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل في أغسطس 2016.

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