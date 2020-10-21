منصور بوعصيبة: ترشحت للرئاسة لأخدم «أسرة الدراجات»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكد منصور بوعصيبة، ابن نادي النصر مرشح نادي شباب الأهلي لرئاسة اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، أن ترشحه لرئاسة الاتحاد، هدفه خدمة أسرة اللعبة التي يتشرف بالانتماء لها.

موضحاً أن تغيير عقلية الدراج إلى الفكر الاحترافي ضرورة، كما كشف عن أهدافه المستقبلية التي سيسعى إلى تحقيقها حال فوزه بالمنصب، وأهمها التطوير الشامل للعبة من خلال برامج تدريبية للمدربين والإداريين والحكام، وإقامة ثلاثة مراكز تدريبية متخصصة في الدولة، وتنفيذ خطة تسويقية تتوافق والدعم الكبير الذي تحظى بها الدراجات الهوائية في الدولة حالياً، وتكوين بطل أولمبي ينافس في أولمبياد 2024.

تطوع

وأكد بوعصيبة في حواره مع «البيان الرياضي»، على أنه ترشح لمنصب رئيس الاتحاد، متطوعاً، وبقصد خدمة اللعبة كابن من أسرة رياضة الدراجات، وأنه بحكم مشواره الرياضي الطويل ومشاركاته في السباقات المحلية والدولية، يعتبر نفسه أفضل من يمثل الدراجات الهوائية ويدافع عنها وعن مصالحها على مستوى الدولة، ويدافع أيضاً عن كافة عناصرها من مدربين وإداريين وحكام.

وأوضح: «يتضمن برنامجي الانتخابي أيضاً، إقامة ثلاثة أو أربعة مراكز تدريبية متخصصة في مختلف مناطق الدولة، ويعمل فيها مدربون من قبل اتحاد الدراجات الهوائية، ويشرف عليها مدير فني مواطن، وهدفها اكتشاف المواهب وتطويرها لخدمة المنتخبات الوطنية».

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