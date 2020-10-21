اللجنة المنظمة لـ«دولية المظلات» تستعرض التحضيرات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عقدت اللجنة المنظمة العليا لبطولة دبي الدولية للقفز الحر بالمظلات والطيران اللاسلكي اجتماعها الأول باستخدام تقنية الاتصال المرئي عن بعد، برئاسة نصر حمودة النيادي رئيس اتحاد الامارات للرياضات الجوية رئيس اللجنة، وبحضور يوسف الحمادي نائب رئيس الاتحاد مدير البطولة، ورئيس اللجنة المالية والاعلام، ومحمد يوسف الأمين العام نائب مدير البطولة رئيس اللجنة الفنية والمواصلات.

وخالد العارف رئيس لجنة الطيران، وسعيد الغيثي رئيس لجنة الوقاية ومتابعة الاجراءات الاحترازية، وعبد الله مراد رئيس لجنة التنسيق و المتابعة، ويوسف الشحي رئيس لجنة العلاقات العامة، وراشد محمد من مجلس دبي الرياضي، وعلى المرزوقي نائب رئيس لجنة المواصلات، وسامر الشمري نائب رئيس لجنة العمليات.

حضور

في بداية الاجتماع رفع الحضور أسمى آيات الشكر والعرفان الى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس الجلس التنفيذي، على دعمه المستمر واللامحدود للرياضات الجوية عامة وللبطولة بشكل خاص .

وأكد نصر حمودة النيادي حرص اللجنة المنظمة على مواصلة التميز التنظيمي لتعكس البطولة والنجاحات الوجه المشرق لدولة الامارات، واضعة نصب اعينها توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، منوهاً إلى أن سلامة وأمن وصحة المشاركين ستكون في مقدمة اولويات العمل لكافة اللجان ومتمنيا للجميع التوفيق.

شرح

كما قدم يوسف الحمادي مدير البطولة، شرحاً مستفيضاً لمهام وأعمال اللجان الرئيسية والفرعية بما يحقق الأهداف التي أقيمت من أجلها البطولتان، كما عرج على التحضيرات التي تسبق الحدث وأثناء المنافسات وحتى المغادرة، منوهاً إلى أهمية التدقيق على عدم مغادرة المشاركين لأماكن إقامتهم إلا للضرورة ووفق آليات محددة حفاظاً على سلامتهم. كما طالب الحمادي رؤساء اللجان بتقديم احتياجات لجانهم لتوفيرها في أسرع وقت ممكن لتسهيل عمل لجانهم .

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