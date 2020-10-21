حمدان بن محمد يدعو للمشاركة في «تحدي دبي للياقة»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي الدعوة لمختلف فئات المجتمع في دولة الإمارات من أفراد ومؤسسات وجهات حكومية وخاصة، وكذلك طلبة المدارس، للمشاركة في نسخة هذا العالم من «تحدّي دبي للياقة» 2020، الذي تنطلق دورته الرابعة في 30 الجاري وتستمر حتى 28 نوفمبر المقبل.

وذلك بهدف تشجيع المجتمع بكافة مكوناته على اتباع نمط حياة صحّي وتعزيز مكانة دبي لتصبح المدينة الأكثر نشاطاً على مستوى العالم. وقال سمو ولي عهد دبي:

«تأتي الرياضة في مقدمة العناصر التي تضمن سلامة وصحة المجتمع وتعزز قدرات أفراده ليكونوا قادرين على العمل والعطاء، حيث لم تعد ممارسة الرياضة تُصنف ضمن مظاهر الرفاهية، خصوصاً وأن هناك العديد من الرياضات التي لا تحتاج إلى تجهيزات ويمكن للجميع ممارستها ووضعها ضمن الأولويات الحياتية».

وأضاف سموه: «تدرك دبي أهمية وقيمة تمتع أفراد المجتمع باللياقة الذهنية والجسدية، وتسعى دائماً إلى خلق فرص ومبادرات لضمان توفير الحياة الصحية الملائمة التي يجب أن ينعم بها الجميع، وأن كل ما يتطلبه الأمر منا لتحقيق هذه القيمة هو ممارسة الرياضة يومياً لمدة 30 دقيقة طوال 30 يوماً.. وأدعو كل فرد منكم أن يبدأ رحلة لياقته لتصبح دولتنا الأكثر نشاطاً في العالم».

وتزخر نسخة هذا العام من «تحدي دبي للياقة» بمجموعة متنوعة من الفعاليات الرياضية والبرامج الافتراضية بما ينسجم مع الظروف الراهنة في ظل جائحة «كوفيد - 19»، وذلك لتحفيز سكان دبي وزوارها على مواصلة تبني أسلوب الحياة الصحية وممارسة الأنشطة الرياضية لمدة 30 دقيقة يومياً طوال 30 يوماً.

وتم تصميم أنشطة تحدي دبي لتناسب جميع الفئات والأعمار ومستويات اللياقة البدنية، لتحسين صحة أفراد المجتمع وحثهم على اتباع نمط حياة صحي، ومنحهم فرصة المشاركة بسهولة في مجموعة متنوعة من التمارين الرياضية، مع مراعاة تطبيق أعلى معايير الصحة العامة والسلامة كأولوية قصوى طوال فترة التحدي، حيث سيتم تطبيق جميع الإجراءات الوقائية.

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