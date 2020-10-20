وفاة المولدوفي فاسيل مدرب منتخب الإمارات للجودو

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

نعى إتحاد الإمارات للجودو، المولدوفي فاسيل كولا مدرب منتخبنا الأول للجودو والذي وافته المنية أمس الإثنين في بلاده عن عمر 74 عاما، والذي كان يستعد للسفر إلى بودابست لقيادة منتخب الإمارات المشارك في بطولة بودابست جراند سلام للجودو التي تنطلق مساء الجمعة.

وبعث محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الإتحاد برقية تعزية ومواساة للإتحاد المولدوفي في رحيل فاسيل الذي ظل يتولى مهام تدريب منتخبنا للجودو منذ منتصف عام 2015. وكان المدرب الراحل قد بدا مشواره مع الجودو عام 1969 محققا العديد من الإنجازات عبر مسيرته لاعبا ومدربا منها مساهمته في تحقيق النجاح التاريخي للإمارات بحصول لاعبنا توما على الميدالية البرونزية في أولمبياد ريو 2016.

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