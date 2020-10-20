حبيب نورمحمدوف وجايثجي ونجوم "يو إف سي" يصلون إلى المنطقة الآمنة

المصدر: وام

وصل المقاتل الروسي حبيب نور محمدوف الملقب بـ " النسر " والذي لم يتلق أي خسارة في مسيرته مع الفنون القتالية المختلطة إلى المنطقة الآمنة في حلبة مرسى ياس، للمشاركة في مواجهته المرتقبة أمام البطل المؤقت لفئة الوزن الخفيف جاستن "ذا هايلايت" جايثجي.

وسيستكمل الطرفان التحضيرات الأخيرة قبل نزاله يوم السبت المقبل لتحديد بطل فئة الوزن الخفيف في ختامي بطولة "يو إف سي 254" التي ستكون مسك الختام لمنافسات العودة إلى جزيرة النزال .

كما وصل إلى المنطقة الآمنة لمنافسات العودة إلى جزيرة النزال نجوم "يو إف سي" روبرت ويتكر وجارد كانونير اللذان سيتواجهان في فئة الوزن المتوسط في النزال الرئيسي الشريك.

وينتظر عشاق "يو إف سي" حول العالم نزال من الطراز الرفيع بين فيل هاوس وجيكوب مالكون .

كما وصلت لورن ميرفي، وليليا شاكيروفا اللتان ستتواجهان ضمن فئة وزن الذبابة للسيدات في النزالات الرئيسية .. كما شهدت المنطقة الآمنة وصول نجوم المنافسات التمهيدية الأمريكي سام ألفي الذي سيواجه جونغ دان أون في فئة الوزن الخفيف.

وستشهد بطولة "يو إف سي 254" 13 نزالا حماسيا تستضيفها حلبة فلاش فوروم في جزيرة ياس، وتنطلق المنافسات التمهيدية الأولية في تمام الساعة السادسة مساء يوم السبت 24 أكتوبر، فيما تنطلق المنافسات الرئيسية في تمام العاشرة ليلا، لتتوج مع النزال النهائي بين حبيب نور محمدوف وجايثجي، والتي تختتم معها منافسات العودة إلى جزيرة النزال.

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