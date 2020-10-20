الشارقة سوبر "هاتريك" بموسم اليد

المصدر: الشارقة- فائز بجبوج

أكد فريق الشارقة أحقيته باللقب الرابع على التوالي، والـ 14 تاريخياً في بطولة "دوري أقوياء اليد"، بحصده مساء اليوم للعلامة الكاملة، والفوز الـ 18 في دوري موسم 2019-2020، والذي جاء على حساب ضيفه الوصل "32/24"، في مباراة أقيمت لحساب الجولة الختامية من البطولة.

وجاءت المباراة في بداياتها بالتعادل لدرجة كبيرة لينشط الشارقة في آخر خمس دقائق من الشوط ويوسع الفارق الى 18/13.

واستمر الشارقه بتفوقه في الشوط الثاني في ظل مشاركة ثلاث لاعبين محترفين ضمن صفوفه بعكس الوصل الذي لعب بمواطنيه وبدون اي محترف لينهي الشارقة المباراة بفوز مستحق بنتيجة بختام المباراة التي ادارها عمر الزبير وخالد الشامسي.

وعقب انتهاء اللقاء، توجه الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة خالد المدفع، يصحبه رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي، والرئيسين السابق والحالي لاتحاد كرة اليد محمد عبد الكريم جلفار ونبيل عاشور، ومحمد الحصان عضو إدارة الشارقة وناصر الحمادي الأمين العام للاتحاد وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وإدارتي الناديين بتتويج الشارقة بدرع البطولة. وتم تكريم حكام المباراة عمر الزبير وخالد الشامسي وسليمان محمد وروضه المنصوري وفاضل أحمد.

وسبق اللقاء الختامي، إقامة أربعة مباريات لحساب الجولة الـ 18 والأخيرة، عرف من خلالها النصر وشباب الأهلي كيفية تأكيد أحقيتهما بالمركزين الثاني والثالث بفوزهما على حساب مضيفهما مليحة وبني ياس على التوالي.

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