3 نجمات يشاركن في بطولة «أوميغا دبي للغولف»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تشهد دورة هذا العام من بطولة «أوميغا دبي مونلايت كلاسيك» هذا العام مشاركة 3 من نجمات الغولف، وتشهد البطولة البالغ قيمة جائزتها 285 ألف دولار أمريكي ويستضيفها نادي الإمارات للغولف، مشاركة البريطانية إيمي بولدن التي سطع نجمها كواحدة من أنجح اللاعبات الهواة في تاريخ الغولف عندما كانت في الـ 13 من عمرها وحصدت العديد من البطولات بفئة الهواة والمحترفات.

والنجمة الثانية هي ديكشا داغر، أول لاعبة هندية تتوج بلقب في تاريخ الجولة الأوروبية لغولف السيدات، بعدما فازت ببطولة جنوب أفريقيا المفتوحة للسيدات عام 2019 ولم تكن قد تجاوزت الـ18 من عمرها.

أما المتألقة الثالثة، فهي السويدية جوليا إنغستروم ابنة الـ19 ربيعاً، والتي حققت العديد من الإنجازات في الموسم أبرزها الفوز بأول لقب لها في الجولة الأوروبية لغولف السيدات عقب تتويجها ببطولة نيوساوث ويلز المفتوحة للسيدات في أستراليا.

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