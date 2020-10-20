السباحة الإماراتية تدرس بروتوكول عودة النشاط الرياضي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

يواصل اتحاد السباحة الإماراتي دراسة بروتوكول عودة النشاط الرياضي والبطولات، لرسم معالم الفترة القادمة، عقب التوقف الطويل بسبب تفشي فيروس كورونا، تمهيداً لإرسال البروتوكول إلى الهيئة العامة للرياضة، من أجل اعتماده، وأيضاً دراسة إقامة بطولة تنشيطية، قبل وضع جدول البطولات السنوي.

وأكد عبد الله الوهيبي الأمين العام للاتحاد، أن مجلس الإدارة قام بمراجعة التوصيات المرسلة من قبل الهيئة العامة للرياضة، وقامت اللجنة الفنية بعقد اجتماع لبحث المقترحات، من أجل إعادة النشاط الرياضي، وعودة إقامة البطولات، وبالفعل تم رفع المقترحات لمجلس الإدارة، والذي يواصل العمل عليها حتى الآن.

وأضاف الوهيبي أن الاتحاد يعمل حالياً على إعادة صياغة بروتوكول الإجراءات الاحترازية، والذي تم تقسيمه إلى الإجراءات الاحترازية للمنشآت، والإجراءات الاحترازية للأجهزة الإدارية والفنية والعاملين، والإجراءات الاحترازية للاعبين، وبروتوكول المسابقات، وبروتوكول اكتشاف الحالات الإيجابية. وأشار إلى أنه سيتم مخاطبة الهيئة العامة للرياضة لاعتماد البروتوكول من الجهات المعنية، وسيتم بعد ذلك اعتماده من مجلس الإدارة، قبل التعميم على المؤسسات الرياضية المعنية.

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